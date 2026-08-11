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FOTO Dalić okupio legende u Livnu: Pogledajte tko je sve bio na humanitarnoj utakmici

U Livnu se održala humanitarna utakmica u organizaciji Zlatka Dalića koji je doveo legende 'vatrenih'. Ovo je peta godina kampa i u pet godina skupljeno više od 250.000 maraka odnosno 125.000 eura. Igraju domaća momčad Livno i prijatelji protiv 'vatrenih'. Nastupali su Mario Mandžukić, Ognjen Vukojević, Ivica Olić, Jerko Leko, Niko Kranjčar i brojni drugi...
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Humanitarna nogometna utakmica Srce Livna 2026.
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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