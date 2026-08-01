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BIVŠI IZBORNIK NA ODMORU

FOTO Dalića uhvatili na jednom od naših najskrovitijih otoka

Piše 24sata,
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FOTO Dalića uhvatili na jednom od naših najskrovitijih otoka
Foto: Peter Cziborra/REUTERS
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Dalić nakon odlaska s klupe "vatrenih" puni baterije po Dalmaciji, a navijači ga uskoro čekaju u Livnu. U igri su mu i unosne ponude iz inozemstva

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Zlatko Dalić (59) puni baterije nakon što je 8. srpnja napustio kormilo "vatrenih" nakon gotovo devet godina, a preuzeo ga Slaven Bilić. Bivši izbornik tako je početkom tjedna bio na odmoru na Korčuli, gdje se u Veloj Luci u jednom restoranu družio s pjevačima Ivicom Sikirićem Ićom, Jurom Brkljačom i Dinom Petrićem. A onda je nastavio turneju po dalmatinskim otocima.

Naime, Dalića su uhvatili na terasi jednoga ugostiteljskog objektu na otoku Lastovu, jednom od najudaljenijih otoka od obale povezano upravo preko Vele Luke, a fotografije je objavio portal Dalmacija danas. Nije poznato s kim je tamo bio.

Foto: Dalmacija Danas
Foto: Dalmacija Danas

Nakon putovanja obalom izbornik će se uskoro zaputiti prema rodnom Livnu, gdje će se od 8. do 10. kolovoza održati peto izdanje kampa za djecu koje nosi njegovo ime. Dan poslije, 11. kolovoza slijedi humanitarno-glazbena večer na stadionu Zgoni uz revijalnu utakmicu selekcije veterana "vatrenih" i prijatelja, na kojoj će sudjelovati Ivan Rakitić, Niko Kranjčar, Mario Mandžukić, Ivica Olić, Vedran Ćorluka, Danijel Subašić, Robert Jarni, Igor Štimac i drugi. Počinje u 18 sati, a od 20 kreće koncert Tomislava Bralića i klape Intrade uz goste iznenađenja.

Bit će to prilika da navijači prvi put vide Dalića na jednom javnom događaju, a on još razmišlja gdje će nastaviti karijeru. Najozbiljniji interes pokazali su iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a u kombinacijama je i za šefa stožera Saudijske Arabije i Južne Koreje.

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