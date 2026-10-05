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ZALJUBLJEN DO UŠIJU

FOTO Darijo Srna prodao ga je za rekordnu svotu pa su mu branili da igra. Ona ga zabavlja

Mihajlo Mudrik, ukrajinska nogometna zvijezda, šokirao je svijet snimkom iz teretane s djevojkom Jordyn Jones. Dočekao je rasplet dopinškog skandala, i zabavljao se dižući djevojku kao uteg, što je izazvalo burne reakcije fanova. Ljubavna priča para započela je na društvenim mrežama
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FOTO Darijo Srna prodao ga je za rekordnu svotu pa su mu branili da igra. Ona ga zabavlja
Dok je krajem srpnja čekao rasplet zbog dopinškog skandala u kojem su mu dali da se vrati nogometu nakon godinu i pol, ukrajinska nogometna zvijezda Mihajlo Mudrik ne prestaje iznenađivati. | Foto: instagram
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Dok je krajem srpnja čekao rasplet zbog dopinškog skandala u kojem su mu dali da se vrati nogometu nakon godinu i pol, ukrajinska nogometna zvijezda Mihajlo Mudrik ne prestaje iznenađivati. | Foto: instagram
Komentari 4

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