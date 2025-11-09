GALERIJA IZ PULE FOTO Demoni prozvali igrače Istre pa na kraju slavili veliki skalp! Na Drosini je pao Dinamo

ISTRA 1961 - DINAMO 2-1 Nastavlja se kriza "modrih"! Puljani su u dvoboj ušli nakon poraza od Kurilovca u Kupu, zbog čega su domaći navijači prozvali igrače i na početku utakmice vikali "igrajte, pederi". Ipak, na kraju utakmice s Dinamom slavili su veliku pobjedu