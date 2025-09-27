Obavijesti

SPLIĆANI KONAČNO SLAVILI

FOTO Detalji s Poljuda: Rebićev prvijenac, Hajdukova taktika za uštedu vremena, ozljeda Livaje

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Splićani su prekinuli crni niz i konačno slavili nakon tri utakmice. Prvijenac je dao Rebić, no upitna je pozicija Livaje koji je asistirao. Na Poljudu su ponovno stajali čunjevi s loptama
Foto Ivana Ivanović/PIXSELL
