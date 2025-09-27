SPLIĆANI KONAČNO SLAVILI
FOTO Detalji s Poljuda: Rebićev prvijenac, Hajdukova taktika za uštedu vremena, ozljeda Livaje
HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Splićani su prekinuli crni niz i konačno slavili nakon tri utakmice. Prvijenac je dao Rebić, no upitna je pozicija Livaje koji je asistirao. Na Poljudu su ponovno stajali čunjevi s loptama
Foto Ivana Ivanović/PIXSELL
Nogometaši Hajduka pobijedili su Lokomotivu 2-0 u 8. kolu HNL-a čime su se privremeno izjednačili s Dinamom na vrhu ljestvice (16).
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Prvijenac u dresu Hajduka zabio je Ante Rebić.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
No, gol je upitan, to jest upitna je pozicija Marka Livaje u začetku akcije koji je Rebiću asistirao za gol.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U VAR sobi su provjeravali krivu situaciju pa je u prijenosu puštena zamrznuta slika s povučenim linijama na Rebiću, koji nije bio u zaleđu, umjesto na Livaji.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Najbolji igrač Hajduka konačno je proigrao i nakon dva gola Koprivnici u Kupu je i asistirao. No, povratak u formu zasjenila je ozljeda zadnje lože. 'Marko je osjetio mišić, vidjet ćemo sve', potvrdio je ozljedu trener Hajduka Gonzalo Garcia.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Uz travnjak na Poljudu ponovno su postavljeni čunjevi na kojima su stajale lopte. U Hajduku su ovu taktiku počeli primjenjivati od ove sezone kako bi uštedili vrijeme.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte detalje s utakmice Hajduka i Lokomotive.
