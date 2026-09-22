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FOTO Diletta obasula Modrićeva trenera komplimentima. 'Netko bi joj trebao reći da je oženjen'

Talijanska publika, poznata po svojoj strasti prema nogometu i javnim osobama, jedva je dočekala da atraktivnu novinarku poveže s novim licem u talijanskom nogometu
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FOTO Diletta obasula Modrićeva trenera komplimentima. 'Netko bi joj trebao reći da je oženjen'
Atraktivna i iznimno popularna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno se našla u samom središtu medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije samo njezin uobičajeni televizijski nastup. | Foto: instagram
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Atraktivna i iznimno popularna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno se našla u samom središtu medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije samo njezin uobičajeni televizijski nastup. | Foto: instagram
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