FOTO Diletta obasula Modrićeva trenera komplimentima. 'Netko bi joj trebao reći da je oženjen'

Talijanska publika, poznata po svojoj strasti prema nogometu i javnim osobama, jedva je dočekala da atraktivnu novinarku poveže s novim licem u talijanskom nogometu
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Atraktivna i iznimno popularna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno se našla u samom središtu medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije samo njezin uobičajeni televizijski nastup.
| Foto: instagram
Atraktivna i iznimno popularna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno se našla u samom središtu medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije samo njezin uobičajeni televizijski nastup. |
Foto: instagram
Atraktivna i iznimno popularna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno se našla u samom središtu medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije samo njezin uobičajeni televizijski nastup.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Tijekom prijenosa uživo, Leotta je uputila niz vrlo izravnih komplimenata na račun novog trenera Milana, Rubena Amorima.
| Foto: instagram
Njezine riječi izazvale su brojne i burne reakcije, kako u Italiji, tako i širom Europe, a granica između spontanog komplimenta i onoga što su gledatelji protumačili kao otvoreni flert brzo je nestala u moru internetskih komentara.
| Foto: instagram
Očekivano, nogometna javnost na Apeninskom poluotoku odmah je počela analizirati svaki detalj ovog naizgled bezazlenog razgovora pored terena.
| Foto: instagram
Nije svakodnevna pojava da u jeku sportskog prijenosa novinar ili novinarka dijeli tako otvorene simpatije prema stručnjaku na klupi.
| Foto: instagram
Nakon što su se mediji i novinari dotakli teme o Amorimovom načinu komuniciranja, koje je u proteklom tjednu bilo poprilično oštro i direktno prema nekim predstavnicima sedme sile, Diletta je odlučila javno pokazati svoje odobravanje prema portugalskom treneru "rossonera".
| Foto: instagram
Njezina je reakcija došla kao svojevrsno iznenađenje za gledatelje koji su navikli na strogo profesionalna i taktička pitanja u minutama neposredno prije ili nakon nogometnih dvoboja.
| Foto: instagram
- Moram ovo reći. Baš mi se sviđa način na koji komuniciraš. Ne tražiš izgovore, tražiš barem raspravu i otvoren razgovor. Čak si se i jučer obratio direktno novinarima - poručila je Leotta u prijenosu koji je pratila cijela nacija.
| Foto: instagram
Ove su riječi bile dovoljne da pokrenu pravu lavinu na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U ovakvim specifičnim situacijama pred televizijskim kamerama, svaka gesta, ton glasa ili osmijeh postaju povod za niz novih teorija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Talijanska publika, poznata po svojoj strasti prema nogometu i javnim osobama, jedva je dočekala da atraktivnu novinarku poveže s novim licem u talijanskom nogometu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Mnogi smatraju kako je ovakav pristup zapravo osvježenje u medijskom prostoru, dok drugi vide skrivene namjere u njezinom nastupu pred kamerama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Reakcije na društvenim mrežama vrlo su brzo zasjenile samu temu nogometne taktike ili sportskog razgovora.
| Foto: instagram
Nekoliko izrečenih rečenica dobilo je mnogo šire tumačenje nego što je to uobičajeno u standardnim sportskim prijenosima.
| Foto: instagram
Mnogi su gledatelji ostavili brutalne komentare, pitajući se flertuje li ona to otvoreno pred milijunskim auditorijem ili je riječ o pukom izražavanju poštovanja prema sugovorniku.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
- Neko bi joj trebao reći da je trener oženjen - glasio je jedan od najpopularnijih komentara na platformi X, na kojoj talijanska novinarka inače ima ogromnu bazu pratitelja.
| Foto: Instagram
Drugi su se nadovezali s pitanjima o tome kako na sve to gleda njezin suprug, poznati njemački golman.
| Foto: Instagram
Ostaje za vidjeti hoće li se cijela ova medijska priča brzo stišati ili će talijanski mediji i u narednim danima nastaviti pratiti svaku interakciju između najpoznatije sportske novinarke i trenera milanskog kluba.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Jasno je da publika obožava ovakve drame izvan samog nogometnog terena.
| Foto: instagram
Ruben Filipe Marques Amorim portugalski je nogometni trener i bivši igrač, rođen krajem siječnja 1985. godine.
| Foto: Claudia Greco
Foto instagram
Trenutno se nalazi na iznimno zahtjevnoj poziciji glavnog trenera talijanskog prvoligaša Milana.
| Foto: Claudia Greco
Prije nego što je preuzeo klupu slavnog kluba sa San Sira, Amorim je s velikim uspjehom i zapaženim rezultatima vodio lisabonski Sporting.
| Foto: Daniele Mascolo
Foto Instagram/Diletta Leotta
S tim je klubom uspio osvojiti dva naslova prvaka Portugala, čime je prekinuo dugogodišnji post kluba i vratio ih na staze stare slave, oduševivši tamošnje navijače svojim pristupom i radnom etikom.
| Foto: Daniele Mascolo
Njegov je trenerski uspon bio iznimno brz i impresivan. Prije Sportinga, vrlo je uspješno vodio i Bragu, s kojom je također uspio osvojiti važan trofej.
| Foto: Daniele Mascolo
Amorim je u nogometnim krugovima poznat po svojoj strogoj taktičkoj disciplini i modernom pristupu igri. Često koristi formaciju s tri igrača u zadnjoj liniji, odnosno sustav 3-4-3, te poseban naglasak stavlja na razvoj mladih i talentiranih igrača iz klupske akademije.
| Foto: Daniele Mascolo
Foto Instagram/Diletta Leotta
Upravo su taj njegov moderni pristup i direktna komunikacija s medijima očito impresionirali talijansku novinarku koja inače redovito razgovara s najvećim imenima svjetskog nogometa, uključujući i nedavni intervju s Carlom Ancelottijem u svojoj emisiji Linea Diletta.
| Foto: instagram
Diletta Leotta godinama privlači veliku pažnju javnosti, zbog čega se i njeni televizijski nastupi redovito analiziraju do najsitnijih detalja.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram
Foto Instagram
Rođena sredinom kolovoza 1991. godine u predivnoj Cataniji, danas je jedno od najprepoznatljivijih lica ne samo talijanskog, već i europskog sportskog novinarstva.
| Foto: Instagram
Svoju je bogatu karijeru započela na lokalnoj televiziji Antenna Sicilia, a zanimljivo je da je na samom početku radila kao meteorologinja za Sky Meteo24, gdje je brusila svoj talent za nastup pred kamerama.
| Foto: Instagram
Nakon toga uslijedio je prelazak u ozbiljne sportske vode.
| Foto: Instagram
Na prestižnom Sky Sportu godinama je pratila i prezentirala utakmice Serie B, radeći uz bok poznatim i cijenjenim imenima kao što su Gianluca Di Marzio i Luca Marchegiani.
| Foto: Instagram
Mnogi ne znaju da je Leotta iznimno obrazovana te je uspješno diplomirala pravo na elitnom Sveučilištu LUISS u glavnom talijanskom gradu Rimu tijekom 2015. godine.
| Foto: Instagram
Njezina popularnost odavno nadilazi granice sporta, pa je tako radila kao cijenjena radijska voditeljica na programu Radio 105 zajedno s Aidom Yespicom, vodila je izbor za Miss Italije 2018. godine uz Francesca Facchinettija, a vrhunac televizijske karijere izvan sporta ostvarila je 2020. godine kada je bila jedna od glavnih voditeljica prestižnog glazbenog festivala u Sanremu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Također je vodila poznate manifestacije poput Gazzetta Sport Awards i Grand Gala of Soccer u više navrata.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon osam dugih i uspješnih godina provedenih prvenstveno na terenu izvještavajući uživo s najvažnijih utakmica Serie A za platformu DAZN, Diletta je nedavno dobila novi veliki posao na talijanskoj verziji iznimno popularne emisije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Službeno je postala zaštitno lice nedjeljne emisije Fuoriclasse Serie A Show, koja je zapravo talijanski ekvivalent slavnom britanskom sportskom formatu Match of the Day, koji već desetljećima okuplja brojne zaljubljenike u nogomet ispred malih ekrana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Imam velike vijesti. Selim se s terena u studio kako bih vodila nedjeljni večernji program Fuoriclasse Serie A Show. Super sam uzbuđena i jako sretna - poručila je emotivna Leotta svojim vjernim pratiteljima putem društvenih mreža.
| Foto: Instagram
Ona ima doista ogromnu bazu obožavatelja, s preko devet milijuna pratitelja samo na platformi X.
| Foto: Instagram
U nedavnom je opsežnom intervjuu za Sportsweek progovorila i o složenom položaju žena u sportskom novinarstvu.
| Foto: Instagram
Istaknula je kako napokon osjeća da se percepcija javnosti konačno mijenja i da se danas u ozbiljnim redakcijama mnogo više cijene stvarne vještine, znanje i talent, a ne isključivo samo fizički izgled, napomenuvši kako ju raduje što radi na mjestu koje prepoznaje stručnost bez obzira na spol.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč tome, naglasila je da je i dalje važno biti njegovan i pristojan, smatrajući lijepo odijevanje oblikom poštovanja prema gledateljima koji prate prijenos.
| Foto: Instagram
Uz to, iz Fife je stigla potvrda da će ždrijeb za inovativno Svjetsko klupsko prvenstvo koje se održava 2025. godine u američkom Miamiju voditi upravo ona, i to uz poznatu novinarku Samanthu Johnson te legendarnog napadača Alessandra Del Piera.
| Foto: Instagram
Prava na prijenos tog velikog turnira sa 63 utakmice nedavno je u potpunosti osigurao upravo DAZN.
| Foto: Instagram
Iako je njezin poslovni raspored na raznim medijskim platformama iznimno popunjen, Diletta godinama vrlo uspješno balansira zahtjevnu karijeru i svoj privatni život koji je često pod povećalom raznih tabloida.
| Foto: Instagram
Trenutno je u vrlo skladnom braku s njemačkim profesionalnim golmanom Lorisom Kariusom, koji je hrvatskoj i svjetskoj javnosti najpoznatiji po svojim nastupima za engleske velikane Liverpool i Newcastle.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Atraktivni par je svoju vezu započeo u listopadu 2022. godine, a ubrzo nakon toga su se i službeno zaručili.
| Foto: Instagram
Svoju su ljubav okrunili brakom na raskošnom vjenčanju održanom krajem lipnja 2024. godine.
| Foto: Instagram
Svečanost je organizirana u strogoj privatnosti na prekrasnom sicilijanskom otoku Vulcano u njezinoj rodnoj Italiji, uz prisustvo najuže obitelji i bliskih prijatelja.
| Foto: Instagram
Danas ponosno odgajaju dvoje predivne djece, malenu kćer Ariju koja je rođena sredinom kolovoza 2023. godine, te nedavno rođenog sina kojemu su dali ime Leonardo.
| Foto: Instagram
Zanimljivo je istaknuti da ova medijski eksponirana obitelj trenutno živi u jednom od najluksuznijih dijelova Milana, točnije u mondenoj četvrti Porta Nuova.
| Foto: Instagram
U toj istoj četvrti prvi susjedi su im brojna poznata lica iz talijanskog javnog života, među kojima se posebno ističe popularna talijanska pjevačica Elodie, s kojom Leotta već godinama njeguje duboko i iskreno prijateljstvo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Unatoč činjenici da njihov brak podrazumijeva mnoge izazove zbog prirode njihovih poslova i povremene razdvojenosti uzrokovane sportskim obavezama njezinog supruga u inozemstvu, Diletta u svakoj prilici ističe kako im povremena udaljenost zapravo samo dodatno učvršćuje vezu i pomaže im da još više cijene svaki zajednički trenutak koji provedu u krugu svoje sve veće obitelji u prekrasnom Milanu.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram