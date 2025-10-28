FOTO Dok Hrvati vade kapute, Donna Vekić pali mreže fotkama u badiću. Brčka se na Maldivima

Donna Vekić nakon turbulentne godine bježi na Maldive! Usponi i padovi 2025. kulminirali odmorom pod palmama. Može li povratiti formu i dominirati terenom?
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (29) privodi kraju izazovnu 2025. godinu, sezonu koja je bila pravi vrtuljak emocija – od ostvarenja sna i dosezanja najvišeg renkinga u karijeri do pada forme i potrage za samopouzdanjem.
Stoga nije čudo što je Donna nakon dugih mjeseci i tjedana odlučila uzeti vrijeme za sebe kako bi se odmorila na Maldivima.
Nakon niza promjenjivih rezultata i ranog ispadanja s posljednjih turnira u Aziji, Vekić je teniske terene zamijenila tirkiznim vodama i bijelim pijeskom Maldiva, gdje se posvetila prijeko potrebnom odmoru.
Početak 2025. izgledao je kao iz snova. Nadovezujući se na fantastične rezultate iz 2024., uključujući polufinale Wimbledona i olimpijsko srebro, Vekić je 27. siječnja dosegla 17. mjesto na WTA ljestvici, što je njezin najbolji plasman u karijeri.
Uspjeh je potvrdila i na Australian Openu, gdje je pobjedama nad Diane Parry, Harriet Dart i Dianom Shnaider stigla do četvrtog kola, pokazavši da pripada samom vrhu ženskog tenisa i da je spremna za velike stvari.
Ipak, nakon sjajnog starta, uslijedilo je razdoblje velikih oscilacija. Iako je na prestižnom turniru u Indian Wellsu stigla do osmine finala, sezona na zemlji donijela je razočaranja.
Turbulentno razdoblje kulminiralo je i promjenama u stručnom stožeru.
Rezultati su patili: uslijedili su rani porazi na Grand Slamovima, a do listopada je njezin omjer pobjeda i poraza pao na skromnih 12-22, uz pad na 79. mjesto ljestvice.
Kraj sezone obilježilo je rano ispadanje na Wuhan Openu, gdje ju je u šesnaestini finala zaustavila prijateljica Belinda Bencic
Čini se da je taj poraz bio okidač za odluku o zasluženom odmoru.
Čini se da je taj poraz bio okidač za odluku o zasluženom odmoru. Vekić je spakirala kofere i otputovala u luksuzni resort Joali Being na Maldivima, odakle s obožavateljima dijeli fotografije opuštanja
Uz poruku "dnd" (do not disturb), jasno je dala do znanja da je vrijeme za mentalni i fizički oporavak, daleko od teniskih pritisaka
Iako 2025. nije donijela nove naslove, bila je sezona važnih lekcija o otpornosti i važnosti mentalnog zdravlja. Odmor na Maldivima idealna je prilika za novi početak uoči sljedećih izazova.
