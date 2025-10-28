Obavijesti

FOTO Dok Hrvati vade kapute, Donna Vekić pali mreže fotkama u badiću. Brčka se na Maldivima

Donna Vekić nakon turbulentne godine bježi na Maldive! Usponi i padovi 2025. kulminirali odmorom pod palmama. Može li povratiti formu i dominirati terenom?
Hrvatska tenisačica Donna Vekić (29) privodi kraju izazovnu 2025. godinu, sezonu koja je bila pravi vrtuljak emocija – od ostvarenja sna i dosezanja najvišeg renkinga u karijeri do pada forme i potrage za samopouzdanjem. | Foto: Instagram
