FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne

Njihova veza traje gotovo dva desetljeća, prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irske sportske ikone Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin neprestano je pod sjenom skandala, optužbi za nevjeru i nasilje.
Dok on puni medijske stupce svojim ispadima, ona stoji uz njega kao nepokolebljiva stijena. No, javnost se pita – gdje je granica njezine tolerancije?
Priča o Conoru i Dee započela je 2008. godine u jednom noćnom klubu u Dublinu. On je bio 19-godišnji ambiciozni MMA borac s velikim snovima, a ona 20-godišnja djevojka koja je radila kao konobarica.
McGregor je kasnije priznao da ga je privukla jer je "djelovala kao dobra djevojka, a on voli dobre djevojke".
U godinama koje su uslijedile, dok je McGregor slijedio svoj san i živio od socijalne pomoći, Dee je bila njegova najveća podrška.
Vjerovala je u njega, podržavala ga financijski i emocionalno, te s vremenom preuzela upravljanje njegovim financijama i rasporedom.
Sve ovo radim za nju. Ne bih bio ovdje da nije bilo nje", izjavio je McGregor u više navrata, ističući kako mu je najveće zadovoljstvo što joj sada može priuštiti sve što je ikada željela.
Ta podrška se isplatila. McGregor je postao prvi borac u povijesti UFC-a koji je istovremeno držao titule u dvije težinske kategorije, izgradivši pritom carstvo procijenjeno na više od 170 milijuna eura.
Par, koji se zaručio 2020. godine i ima četvero djece – sinove Conora Jr., Riana i Macka te kćer Croíu – na društvenim mrežama često prikazuje idiličan obiteljski život u svojoj vili vrijednoj gotovo 3 milijuna eura u Kildareu
Međutim, iza kulisa glamura krije se mračna strana McGregorove slave.
Posljednji u nizu skandala dogodio se u srpnju 2025., kada su u javnost procurile fotografije na kojima se McGregor na plaži na Floridi ljubi s nepoznatom brinetom.
Gotovo istovremeno, američka reperica Azealia Banks optužila ga je da joj je slao neželjene eksplicitne fotografije, uz prijeteću poruku: "Nemoj biti štakor jer svi štakori budu uhvaćeni".
Ove optužbe došle su nakon teške godine za par. McGregor je 2024. godine u građanskoj parnici u Dublinu proglašen odgovornim za napad na ženu u hotelskoj sobi 2018. godine, zbog čega joj je morao isplatiti odštetu od oko 250.000 eura.
Iako je poricao optužbe za silovanje, tvrdeći da je odnos bio konsenzualan, nakon presude je na društvenim mrežama objavio: "Znam da sam griješio. Nikada nisam smio iznevjeriti ženu koju volim najviše na svijetu. To je sve moja krivica."
Unatoč najnovijim fotografijama s Floride, Deeina reakcija je šokirala mnoge.
Na svom Instagram profilu podijelila je objavu fan stranice uz rođendansku čestitku Conoru: "Sretan rođendan osobi koja Dee uvijek zabavlja i izmamljuje joj osmijeh."
Dee je i nakon presude za napad stala čvrsto uz svog zaručnika, poručivši javnosti: "Volim ga, vjerujem mu i VJERUJEM U NJEGA! Naša obitelj je jaka."
