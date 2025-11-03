Obavijesti

Galerija

Komentari 10
I DALJE GA BRANI

FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne

Prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irskog MMA borca Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin pod sjenom je skandala
FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne
Njihova veza traje gotovo dva desetljeća, prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irske sportske ikone Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin neprestano je pod sjenom skandala, optužbi za nevjeru i nasilje. | Foto: Instagram
1/30
Njihova veza traje gotovo dva desetljeća, prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irske sportske ikone Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin neprestano je pod sjenom skandala, optužbi za nevjeru i nasilje. | Foto: Instagram
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025