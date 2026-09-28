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IDE KRAJU?

FOTO Dok se lome koplja oko novog Maksimira, ovako će izgledati stadion Kranjčevićeva

Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona
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www.sirrah.hr
Novi stadion u Kranjčevićevoj sve više dobiva svoje konačne obrise, a sada je objavljen i dosad najkonkretniji pogled na to kako bi trebao izgledati iznutra. Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona. Posebnu pažnju privlači prikaz tribina i cijelog unutarnjeg prostora, koji dosad nije bio predstavljen u ovakvim detaljima. Grad Zagreb ranije je potvrdio da će stadion imati kapacitet od 11.163 mjesta i zadovoljavati kriterije četvrte UEFA-ine kategorije.
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Novi stadion u Kranjčevićevoj sve više dobiva svoje konačne obrise, a sada je objavljen i dosad najkonkretniji pogled na to kako bi trebao izgledati iznutra. Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona. Posebnu pažnju privlači prikaz tribina i cijelog unutarnjeg prostora, koji dosad nije bio predstavljen u ovakvim detaljima. Grad Zagreb ranije je potvrdio da će stadion imati kapacitet od 11.163 mjesta i zadovoljavati kriterije četvrte UEFA-ine kategorije. | Foto:
Komentari 21

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