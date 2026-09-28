FOTO Dok se lome koplja oko novog Maksimira, ovako će izgledati stadion Kranjčevićeva

Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona
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Novi stadion u Kranjčevićevoj sve više dobiva svoje konačne obrise, a sada je objavljen i dosad najkonkretniji pogled na to kako bi trebao izgledati iznutra.
Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona. Posebnu pažnju privlači prikaz tribina i cijelog unutarnjeg prostora, koji dosad nije bio predstavljen u ovakvim detaljima. Grad Zagreb ranije je potvrdio da će stadion imati kapacitet od 11.163 mjesta i zadovoljavati kriterije četvrte UEFA-ine kategorije.
Novi stadion u Kranjčevićevoj sve više dobiva svoje konačne obrise, a sada je objavljen i dosad najkonkretniji pogled na to kako bi trebao izgledati iznutra.
Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona. Posebnu pažnju privlači prikaz tribina i cijelog unutarnjeg prostora, koji dosad nije bio predstavljen u ovakvim detaljima. Grad Zagreb ranije je potvrdio da će stadion imati kapacitet od 11.163 mjesta i zadovoljavati kriterije četvrte UEFA-ine kategorije.
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Novi stadion u Kranjčevićevoj sve više dobiva svoje konačne obrise, a sada je objavljen i dosad najkonkretniji pogled na to kako bi trebao izgledati iznutra.
Arhitektonski ured Sirrah projekt, koji potpisuje glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije, objavio je nove vizualizacije stadiona. Posebnu pažnju privlači prikaz tribina i cijelog unutarnjeg prostora, koji dosad nije bio predstavljen u ovakvim detaljima. Grad Zagreb ranije je potvrdio da će stadion imati kapacitet od 11.163 mjesta i zadovoljavati kriterije četvrte UEFA-ine kategorije.
Na novim prikazima vidi se da će stadion imati četiri zasebne tribine koje se neće spajati u kutovima.
Takvo rješenje u određenoj mjeri podsjeća na sadašnji Maksimir, no ukupni dojam trebao bi biti znatno kompaktniji. Tribine će povezivati zajednička krovna konstrukcija, a sva mjesta bit će natkrivena.
Vizualizacije pokazuju i kombinaciju crnih, sivih i bijelih sjedalica, čime bi unutrašnjost stadiona trebala dobiti prilično neutralan i moderan izgled.
Teren će biti standardnih dimenzija 105 puta 68 metara, a stadion je projektiran prema kriterijima UEFA-ine četvrte kategorije, što znači da će moći ugostiti europske klupske i reprezentativne utakmice.
Jedan od specifičnih problema Kranjčevićeve jest njezin položaj.
Za razliku od stadiona koji se grade na rubovima gradova, novi objekt nalazi se u gusto izgrađenom dijelu Zagreba, okružen stambenim zgradama i prometnicama. Zbog toga je projekt morao biti prilagođen prostoru kojim raspolaže.
Vanjski izgled zamišljen je s vertikalnim elementima na pročelju koji bi trebali ublažiti masivnost objekta, dok zaobljeni uglovi povezuju stadion s okolnim javnim prostorom.
Projekt uključuje i novi trg površine oko 6300 četvornih metara, više od 400 parkirnih mjesta za automobile, 600 mjesta za bicikle te 16 za autobuse. Predviđena su i održiva rješenja poput solarnih panela, vertikalnih vrtova i korištenja kišnice.
Kranjčevićeva nije važna samo kao novi gradski stadion.
Njezina rekonstrukcija jedan je od ključnih preduvjeta za rušenje sadašnjeg Maksimira i gradnju novog stadiona na njegovu mjestu. Plan je da nakon završetka Kranjčevićeve Dinamo i hrvatska reprezentacija ondje mogu igrati utakmice dok traje rekonstrukcija Maksimira.
Radovi su započeli 2025., a tijekom 2026. Grad Zagreb više je puta poručio da se stadion približava završnoj fazi.
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL