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LIJEPA ŠPANJOLSKA GLUMICA

FOTO Dok se Mbappé nada tituli na SP-u, njegova draga niže nagrade: 'Ulovili' su ih na jahti

Dok Kylian Mbappé pokušava s francuskom nogometnom reprezentacijom do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu, njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade. Nedavno je u Monacu dobila nagradu za 'najperspektivniji glumački talent' na Monte-Carlo Television festivalu...
FOTO Dok se Mbappé nada tituli na SP-u, njegova draga niže nagrade: 'Ulovili' su ih na jahti
Dok Kylian Mbappé pokušava s francuskom nogometnom reprezentacijom do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu, njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade. Nedavno je u Monacu dobila nagradu za 'najperspektivniji glumački talent' na Monte-Carlo Television festivalu... | Foto: E. Esposito/Instagram
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Dok Kylian Mbappé pokušava s francuskom nogometnom reprezentacijom do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu, njegova navodna partnerica, španjolska glumica Ester Exposito osvaja nagrade. Nedavno je u Monacu dobila nagradu za 'najperspektivniji glumački talent' na Monte-Carlo Television festivalu... | Foto: E. Esposito/Instagram
Komentari 1

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