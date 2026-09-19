FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je ovog ljeta do finala ATP turnira u Umagu gdje ga je pobijedio Merida. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
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Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) uspješan je tenisač i zvijezda bh. sporta, a ljubi doktoricu iz Tuzle Aidu Čičkušić.
| Foto: Instagram
Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) uspješan je tenisač i zvijezda bh. sporta, a ljubi doktoricu iz Tuzle Aidu Čičkušić. |
Foto: Instagram
Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) uspješan je tenisač i zvijezda bh. sporta, a ljubi doktoricu iz Tuzle Aidu Čičkušić.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Džumhur je trenutačno 100. igrač svijeta, a ranking karijere mu je 23. mjesto iz srpnja 2018. godine.
| Foto: instagram
Foto Instagram
U prvom kolu Roland Garrosa imao je bitku na pet setova s 21. nositeljem, Davidovichem Fokinom.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Džumhur je vodio 2-1 u setovima, ali je Španjolac slavio u četvrtom (7-5) i petom (6-3) setu za drugo kolo.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Aida je prošlog ljeta privukla brojne poglede na ATP Croatia Openu u Umagu, gdje je podržala dragog.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Redovita mu je podrška na ATP Touru. S njime je putovala u Melbourne na Australian Open i na američku turneju u Miami i Indian Wells.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Zaljubljeni par se zaručio krajem 2025. godine.
Foto Instagram
"Nakon što sam, napokon, smirila dojmove, s vama mogu podijeliti preslatku vijest. Rekla sam da", napisala je prelijepa Tuzlanka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ona je prvenstveno doktorica stomatologije iz Tuzle.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
A bavi se primarno estetskom medicinom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Posjeduje i vlastitu ordinaciju za estetke zahvate.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram