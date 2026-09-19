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VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je ovog ljeta do finala ATP turnira u Umagu gdje ga je pobijedio Merida. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
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FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi
Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) uspješan je tenisač i zvijezda bh. sporta, a ljubi doktoricu iz Tuzle Aidu Čičkušić. | Foto: Instagram
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Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) uspješan je tenisač i zvijezda bh. sporta, a ljubi doktoricu iz Tuzle Aidu Čičkušić. | Foto: Instagram
Komentari 122

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