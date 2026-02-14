FOTO Domen Prevc nastavio dominaciju, Brazilac ispisao povijest, pao i olimpijski rekord

Današnji je dan na Zimskim olimpijskim igrama ponudio mnoga uzbuđenja. Lucas Pinheiro Braathen osvojio je zlato u veleslalomu, što je prvo zlato za Brazil ikad na ZOI. Domen Prevc pobijedio je na velikoj skakaonici
| Foto: Reuters/Canva
Foto: Reuters/Canva
| Foto: Reuters/Canva
Jedno od najuzbudljivijih natjecanja dana bilo je u ženskoj štafeti 4×7,5 km u cross‑country skijanju. Norveška ekipa, koju su činile Kristin Austgulen Fosnæs, Astrid Øyre Slind, Karoline Simpson‑Larsen i Heidi Weng, bila je briljantna od starta do cilja
| Foto: Daniel Karmann/DPA
Iako su Švedske skijašice u jednom trenutku bile favoriti, pad Ebbe Andersson u drugoj etapi otvorio je prostor Norvežankama koje su to s velikom prednošću iskoristile i osvojile zlato gotovo 51 sekundu ispred drugoplasirane Švedske. Finland je pak osvojio broncu nakon solidne trke kroz sve etape
| Foto: Daniel Karmann/DPA
Jedan od najvažnijih trenutaka dana dogodio se u Bormiu, gdje je Lucas Pinheiro Braathen odvozio dvije izvanredne vožnje u veleslalomu
| Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Za Brazil je osvojio zlato, čime je ostvario prvu ikad zlatnu medalju za Brazil u povijesti Zimskih olimpijskih igara — veliki povijesni trenutak za zemlju i regiju
| Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS
Norveška biatlonka Maren Kirkeeide briljirala je u sprint utrci. Sa besprijekornim gađanjem i odličnim ritmom na stazi, zasluženo je osvojila zlato u disciplini sprint na 7,5 km, potvrdivši svoju snagu i u Biatlonu i zabilježivši jedan od najdominantnijih nastupa dana
| Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS
Naša Anika Kožica završila je 68.
| Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS
Amerikanac Jordan Stolz imao je još jedan spektakularan nastup. Na 500 metara u brzom klizanju odvozio je izvrsnu trku i osvojio zlato u olimpijskom rekordu od 33.77 sekundi, čime je dodatno učvrstio svoju dominaciju ovih Igara
| Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Ovo mu je druga zlatna medalja na ZOI 2026 nakon što je ranije osvojio i na 1000 metara
| Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
U uvjetima kiše i promjenjivog vremena u Predazzu, slovenski skijaš Domen Prevc pokazao je nevjerojatnu koncentraciju i tehniku. Nakon što je bio drugi nakon prvog pokušaja, u drugom je skoku ostvario daljinu od 141,5 metara što mu je donijelo zlato
| Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
Ovo je njegova prva individualna olimpijska zlatna medalja u skokovima na veliku skakaonicu na ovim Igrama, čime je dodatno potvrdio svoj status jednog od najboljih skakača današnjice
| Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
Ovo je možda jedan od najupečatljivijih današnjih pobjeda jer je Jakara Anthony osvojila zlato u ženskom dual mogulsu, disciplini koja je danas imala svoj olimpijski debi
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Anthony, već dvojna olimpijska pobjednica, pokazala je vrhunsku tehniku i brzinu te time potvrdila svoju poziciju među najboljim slobodnim skijašicama svijeta
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Austrijanka Janine Flock (36) u smiraj je karijere ostvarila najveći uspjeh osvojivši naslov olimpijske pobjednice u skeletonu na ZOI u Cortini d'Ampezzo
| Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
Flock je vodila od prve do zadnje četvrte serije natjecanja skeletonašica te pobijedila ispred tri Njemice, srebrnoj Susanne Kehrer (27) "pobjegla" je 30 stotinki, brončanoj Jacqueline Pfeifer (31) 44 stotinke
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
