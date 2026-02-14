FOTO Domen Prevc nastavio dominaciju, Brazilac ispisao povijest, pao i olimpijski rekord

Obavijesti

REZIME DANA NA IGRAMA

Današnji je dan na Zimskim olimpijskim igrama ponudio mnoga uzbuđenja. Lucas Pinheiro Braathen osvojio je zlato u veleslalomu, što je prvo zlato za Brazil ikad na ZOI. Domen Prevc pobijedio je na velikoj skakaonici | Foto: Reuters/Canva
