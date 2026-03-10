Obavijesti

Galerija

Komentari 0
LJUBAVNI TROKUT

FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece

Samo jedan klik na Instagramu bio je dovoljan da pokrene lavinu glasina kako je slovenski košarkaš Luka Dončić (27) prekinuo s dugogodišnjom djevojkom Anamarijom Goltes (28), s kojom ima dvoje djece. Dok je Goltes na društvenim mrežama izbrisala sve fotografije s Dončićem, on je, pak, zapratio američku glumicu Madelyn Cline (27)
FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece
Madelyn Cline je izuzetno talentirana glumica koja je stekla slavu na Netflixu, gdje je glumila u globalnom hitu "Outer Banks", a potom su se počele nizati uloge jedna za drugom. Osim glumačke karijere, Cline je izgradila i impresivan status u svijetu mode, gdje je postala zaštitno lice nekoliko svjetski poznatih brendova. | Foto: Instagram
1/57
Madelyn Cline je izuzetno talentirana glumica koja je stekla slavu na Netflixu, gdje je glumila u globalnom hitu "Outer Banks", a potom su se počele nizati uloge jedna za drugom. Osim glumačke karijere, Cline je izgradila i impresivan status u svijetu mode, gdje je postala zaštitno lice nekoliko svjetski poznatih brendova. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026