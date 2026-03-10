FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece

Uvijek su jedno o drugome pričali biranim riječima. - Osvojio me je svojom mladenačkom i razigranom energijom. Iako je tada bio niži od mene, visina i mišići mi nikad nisu bili presudni. Luka je uvijek imao nešto posebno, i to me i danas privlači - priznala je zanosna Anamaria jednom prilikom, dok je on o njoj rekao: - Ona mi je sve u životu. Kad dođem doma, ne razgovaramo o košarci. Pomaže mi da se lakše nosim s pritiskom. | Foto: Instagram