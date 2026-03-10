FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece

Samo jedan klik na Instagramu bio je dovoljan da pokrene lavinu glasina kako je slovenski košarkaš Luka Dončić (27) prekinuo s dugogodišnjom djevojkom Anamarijom Goltes (28), s kojom ima dvoje djece. Dok je Goltes na društvenim mrežama izbrisala sve fotografije s Dončićem, on je, pak, zapratio američku glumicu Madelyn Cline (27)
Madelyn Cline je izuzetno talentirana glumica koja je stekla slavu na Netflixu, gdje je glumila u globalnom hitu "Outer Banks", a potom su se počele nizati uloge jedna za drugom. Osim glumačke karijere, Cline je izgradila i impresivan status u svijetu mode, gdje je postala zaštitno lice nekoliko svjetski poznatih brendova.
| Foto: Instagram
Madelyn Cline je izuzetno talentirana glumica koja je stekla slavu na Netflixu, gdje je glumila u globalnom hitu "Outer Banks", a potom su se počele nizati uloge jedna za drugom. Osim glumačke karijere, Cline je izgradila i impresivan status u svijetu mode, gdje je postala zaštitno lice nekoliko svjetski poznatih brendova. |
Foto: Instagram
Madelyn Cline je izuzetno talentirana glumica koja je stekla slavu na Netflixu, gdje je glumila u globalnom hitu "Outer Banks", a potom su se počele nizati uloge jedna za drugom. Osim glumačke karijere, Cline je izgradila i impresivan status u svijetu mode, gdje je postala zaštitno lice nekoliko svjetski poznatih brendova.
| Foto: Instagram
Foto Tammie Arroyo/AFF-USA.com
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin ljubavni život također je bio pod povećalom javnosti, a mediji su je prethodno povezivali s kolegom iz serije Chaseom Stokesom, komičarom Peteom Davidsonom, bivšim dečkom Kim Kardashian, dok se početkom ove godine šuškalo i o vezi s grčkim princem Konstantinom-Aleksiosom. A sad je, čini se, ova atraktivna glumica osvojila košarkašku superzvijezdu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nitko iz ovog navodnog ljubavnog trokuta nije priznao aferu, niti demantirao, pa za sada sve ostaje u sferi glasina. Dončić i Goltes su svoju ljubavnu priču započeli u ljeto 2016. godine, kad su se upoznali na ljetovanju u Hrvatskoj. I poslije toga naša obala bila je njihova tradicionalna ljetna baza, pogotovo Krk, gdje su kupili i kuću.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Uvijek su jedno o drugome pričali biranim riječima. - Osvojio me je svojom mladenačkom i razigranom energijom. Iako je tada bio niži od mene, visina i mišići mi nikad nisu bili presudni. Luka je uvijek imao nešto posebno, i to me i danas privlači - priznala je zanosna Anamaria jednom prilikom, dok je on o njoj rekao:
- Ona mi je sve u životu. Kad dođem doma, ne razgovaramo o košarci. Pomaže mi da se lakše nosim s pritiskom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Pratila ga je od Madrida, Dallasa i Los Angelesa, ali uspjela je istovremeno raditi i na svojoj karijeri. Završila je marketing na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani i "gurala" karijeru modela te fitness instruktorice. Osim trzavica, zbog kojih su kratko prekinuli 2018. godine pa se ubrzo pomirili, djelovali su kao skladan par.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zaručili su se u srpnju 2023. godine u idiličnim prizorima Bleda, a samo nekoliko mjeseci kasnije rodila se njihova prva kći Gabriela, dok je u prosincu prošle godine na svijet došla Olivia.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ovoga ljeta planirali su stati pred oltar, navodno su i dogovorili vjenčanje na nepoznatoj lokaciji u Sloveniji, ali iznenada su, kako su izvijestili slovenski mediji, otkazali sve, što je šokiralo njihove obitelji. Isti izvori kažu i kako su pokrenuli pravne postupke oko skrbništva nad djecom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nevjerojatno je kako je samo jedan klik na Instagramu razotkrio ljubavni trokut, no čini se kako je raskol započeo puno prije nego što je javnost saznala za njega. Navodno je Goltes još prije nekoliko mjeseci otišla u Sloveniju s djecom, dok je Dončić ostao u Los Angelesu, gdje igra s Lakersima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Znakovito je i to što su s njezina profila nestale brojne zajedničke fotografije s Lukom, uključujući i objavu njihovih zaruka iz 2023. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Digitalno "čišćenje" profila protumačeno je kao jasan znak da u raju postoje nevolje, a Dončićev javni interes za holivudsku glumicu samo je dolio ulje na vatru
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Tik Tok
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Kirby Lee/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Doug Peters
Foto Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION