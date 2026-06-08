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FOTO Dragi, ne ideš u Ameriku? Ona tješi Unitedovu legendu...

Harry Maguire i njegova supruga Fern Hawkins poznati su po jednoj od najljepših i najtrajnijih ljubavnih priča. U kolovozu 2020. godine, dok su bili na odmoru na grčkom otoku Mykonosu, Maguire je završio u središtu velikog skandala
FOTO Dragi, ne ideš u Ameriku? Ona tješi Unitedovu legendu...
Harry Maguire nije se našao na popisu putnika engleske reprezentacije na Svjetsko prvenstvo u SD, Kanadu i Meksiku, ali slobodno vrijeme provodi na Barbadosu. | Foto: Instagram
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Harry Maguire nije se našao na popisu putnika engleske reprezentacije na Svjetsko prvenstvo u SD, Kanadu i Meksiku, ali slobodno vrijeme provodi na Barbadosu. | Foto: Instagram
Komentari 7

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