LUDNICA U PRAIJI
FOTO Država od pola milijuna ljudi hit SP-a! Evo kako se turnir prati na Zelenortskim otocima
Kako god završilo ovo Svjetsko prvenstvo, oni su već sad nacionalni heroji. Nogometna reprezentacija Zelenortskih otoka oduševila je svijet svojim predstavama na ovom Svjetskom prvenstvu, svi pričaju o Vozinhi i društvu koji su zaustavili Španjolsku i Urugvaj, obje utakmice završile su remijima. Dvoboji se religiozno prate i u Praiji, glavnom gradu ove države. Bilo je tu puno smijeha, ponosa, pjesme, plesa... Svi su oduševljeni nastupima svoje reprezentacije. Zelenorćana je oko pola milijuna, mnogi za njih nisu ni čuli prije Svjetskog prvenstva, ali sad su postali prava senzacija i zasad najljepša priča ovog SP-a.