FOTO Dvaput je bio blizu smrti, ali zbog nje je ustao s terena. Sabrinine suze obišle su svijet

Christian Eriksen opnovo se srušio usred utakmice, a njegova supruga Sabrina Kvist Jensen opet je pomislila na najgore. Ipak, sve je završilo dobro, a Danac snagu pronalazi u njoj i svojoj djeci
Njihova veza započela je 2012. godine, u vrijeme dok je Eriksen igrao za nizozemski Ajax. Sabrina je tada bila usredotočena na završetak svog obrazovanja u Danskoj. Nakon što je diplomirala, preselila se u Englesku kako bi bila uz Christiana, koji je potpisao za Tottenham Hotspur.
| Foto: Instagram
Njihova veza započela je 2012. godine, u vrijeme dok je Eriksen igrao za nizozemski Ajax. Sabrina je tada bila usredotočena na završetak svog obrazovanja u Danskoj. Nakon što je diplomirala, preselila se u Englesku kako bi bila uz Christiana, koji je potpisao za Tottenham Hotspur. |
Foto: Instagram
Njihova veza započela je 2012. godine, u vrijeme dok je Eriksen igrao za nizozemski Ajax. Sabrina je tada bila usredotočena na završetak svog obrazovanja u Danskoj. Nakon što je diplomirala, preselila se u Englesku kako bi bila uz Christiana, koji je potpisao za Tottenham Hotspur.
| Foto: Instagram
U Londonu je isprva radila u jednoj trgovini odjećom, prilagođavajući se novom životu. Sam Eriksen je priznao da im prilagodba na život u metropoli nije bila laka.
| Foto: ABACA/ABACA
Foto Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Par je 2016. godine kupio kuću u Hampsteadu, mirnom dijelu sjevernog Londona. U lipnju 2018. godine dobili su sina Alfreda, a Eriksen je tada dobio posebno dopuštenje da napusti pripreme danske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo kako bi bio prisutan na porodu.
| Foto: Instagram
Foto Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Krajem 2020. godine njihova je obitelj postala bogatija za još jednog člana, kada su dobili kćer. Iako su vijest podijelili s javnošću, ime djevojčice odlučili su zadržati za sebe.
| Foto: Instagram
Dana 12. lipnja 2021. godine, tijekom utakmice između Danske i Finske na Europskom prvenstvu, dogodio se ozbiljan zdravstveni incident. U 42. minuti utakmice na stadionu Parken u Kopenhagenu, Christian Eriksen, tada 29-godišnjak, srušio se na travnjak bez prethodnog kontakta s drugim igračem. Događaj je prenošen uživo, a na terenu je uslijedila hitna medicinska intervencija.
| Foto: Tomi HÃ¤nninen
Njegovi suigrači, predvođeni kapetanom Simonom Kjærom, formirali su krug oko Eriksena kako bi zaštitili prizor od kamera dok mu je medicinski tim pružao pomoć. Ubrzo je na teren s tribina došla i Sabrina Kvist Jensen. Kapetan Kjær i golman Kasper Schmeichel prišli su joj kako bi razgovarali s njom.
| Foto: Liselotte Sabroe via www.imago-images.de
Foto Instagram
- Vidio sam sina kako trči prema njoj. Razgovarao sam s njim te večeri. Rekao joj je da Christian diše. Ona je zapravo mislila da je preminuo - ispričao je stariji Schmeichel.
| Foto: Instagram
Foto Liselotte Sabroe via www.imago-i
Foto Liselotte Sabroe via www.imago-i
Foto Instagram
Dana 7. lipnja 2026. godine, tijekom prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine u Odenseu, dogodio se još jedan incident. U 65. minuti, Eriksen, tada kapetan momčadi, ponovno se srušio na travnjak, držeći se za prsa.
| Foto: Bo Amstrup
Foto Bo Amstrup
Foto Instagram
Foto Instagram
I ovoga puta, Sabrina je bila prisutna na stadionu te je sišla na teren. Eriksen se pridigao i prišao joj, nakon čega je samostalno napustio teren uz pljesak publike. Utakmica je nakon toga prekinuta.
| Foto: Instagram
Foto Bo Amstrup
Nicklas Bendtner, njegov bivši suigrač, koji je komentirao utakmicu, izrazio je svoju zabrinutost.
- Ovo su užasne slike. Misli su mi s obitelji i djecom. Drugi put se događa, a kao Christianov prijatelj... ovo je stvarno užasno.
| Foto: Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS
Foto Instagram
Foto Bo Amstrup
Kroz ove događaje, Christian Eriksen nastavio je svoju nogometnu karijeru, a podrška njegove obitelji i supruge Sabrine bila je javno vidljiva. Njena prisutnost tijekom tih situacija istaknula je važnost obiteljske potpore u karijeri sportaša izloženog javnosti i medijskom praćenju.
| Foto: Instagram
Foto Bo Amstrup
Foto Bo Amstrup
Foto Tomi HÃ¤nninen
Foto Liselotte Sabroe via www.imago-i
Eriksen je trenutačno član Wolfsburga s kojim se ispao u 2. Bundesligu.
| Foto: IMAGO/Christian Schroedter/IMAGO
Foto IMAGO/Christian Schroedter/IMAGO
Legenda je danske reprezentacije za koju je odigrao 151 utakmicu i zabio 46 golova.
| Foto: DAVID W CERNY/REUTERS
Igrao je još u Odenseu, Ajaxu, Tottenhamu, Interu, Brentfordu i Manchester Unitedu.
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Foto IMAGO/Christian Schroedter/IMAGO
*Uz kotištenje AI-a
| Foto: IMAGO/Christian Schroedter/IMAGO