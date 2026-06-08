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ERIKSENOVA NAJVEĆA LJUBAV

FOTO Dvaput je bio blizu smrti, ali zbog nje je ustao s terena. Sabrinine suze obišle su svijet

Christian Eriksen opnovo se srušio usred utakmice, a njegova supruga Sabrina Kvist Jensen opet je pomislila na najgore. Ipak, sve je završilo dobro, a Danac snagu pronalazi u njoj i svojoj djeci
FOTO Dvaput je bio blizu smrti, ali zbog nje je ustao s terena. Sabrinine suze obišle su svijet
Njihova veza započela je 2012. godine, u vrijeme dok je Eriksen igrao za nizozemski Ajax. Sabrina je tada bila usredotočena na završetak svog obrazovanja u Danskoj. Nakon što je diplomirala, preselila se u Englesku kako bi bila uz Christiana, koji je potpisao za Tottenham Hotspur. | Foto: Instagram
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Njihova veza započela je 2012. godine, u vrijeme dok je Eriksen igrao za nizozemski Ajax. Sabrina je tada bila usredotočena na završetak svog obrazovanja u Danskoj. Nakon što je diplomirala, preselila se u Englesku kako bi bila uz Christiana, koji je potpisao za Tottenham Hotspur. | Foto: Instagram
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