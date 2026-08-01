FOTO Edin Džeko i Ivan Perišić zajedno uživaju u Sarajevu: Bili su na koncertu Dine Merlina

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko slobodne dane uoči početka još jedne sezone provodi u ugodnom društvu u Sarajevu. Džeko se odmara u društvu hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića.

Susret kapetana 'zmajeva' i 'vatrenog' nije mogao proći nezamijećeno stoga su im prilazili brojni građani i tražili zajedničke fotografije. Poznato je da su dvojica nogometaša u prijateljskim odnosima, a njihovo druženje izazvalo je oduševljenje hrvatskih i bosanskohercegovačkih navijača.

Džeko već neko vrijeme boravi u Bosni i Hercegovini gdje se odmara s obitelji, a jučer je sa suprugom Amrom bio i na koncertu Dine Merlina na stadionu Koševo. Dio ljetnog odmora proveo je i na hrvatskoj obali, točnije u Dubrovniku gdje ima nekretninu i redovno boravi tijekom odmora između dvije sezone.

Kapetan 'zmajeva' uskoro će se vratiti klupskim obvezama te se uskoro očekuje realizacija transfera u Schalke 04.