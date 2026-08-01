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FOTO Edin Džeko i Ivan Perišić zajedno uživaju u Sarajevu: Bili su na koncertu Dine Merlina

Piše Issa Kralj,
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FOTO Edin Džeko i Ivan Perišić zajedno uživaju u Sarajevu: Bili su na koncertu Dine Merlina
Foto: Facebook
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Džeko i Perišić iznenadili Sarajevo: kapetan 'zmajeva' i 'vatreni' uživaju zajedno, a navijači oduševljeni!

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Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko slobodne dane uoči početka još jedne sezone provodi u ugodnom društvu u Sarajevu. Džeko se odmara u društvu hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića. 

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Foto: Instagram

Susret kapetana 'zmajeva' i 'vatrenog' nije mogao proći nezamijećeno stoga su im prilazili brojni građani i tražili zajedničke fotografije. Poznato je da su dvojica nogometaša u prijateljskim odnosima, a njihovo druženje izazvalo je oduševljenje hrvatskih i bosanskohercegovačkih navijača. 

Džeko već neko vrijeme boravi u Bosni i Hercegovini gdje se odmara s obitelji, a jučer je sa suprugom Amrom bio i na koncertu Dine Merlina na stadionu Koševo. Dio ljetnog odmora proveo je i na hrvatskoj obali, točnije u Dubrovniku gdje ima nekretninu i redovno boravi tijekom odmora između dvije sezone.

Kapetan 'zmajeva' uskoro će se vratiti klupskim obvezama te se uskoro očekuje realizacija transfera u Schalke 04. 

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