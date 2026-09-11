FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998., ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala
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Nogometne karijere često se pamte po trofejima, transferima i ključnim trenucima pod svjetlima stadiona. . No, za Cesca Fàbregasa (39), bivšeg asa Arsenala i Barcelone, a danas trenera talijanskog prvoligaša Coma, najvažniji potez života odigrao se daleko od travnjaka.
| Foto: instagram
Nogometne karijere često se pamte po trofejima, transferima i ključnim trenucima pod svjetlima stadiona. . No, za Cesca Fàbregasa (39), bivšeg asa Arsenala i Barcelone, a danas trenera talijanskog prvoligaša Coma, najvažniji potez života odigrao se daleko od travnjaka. |
Foto: instagram
Nogometne karijere često se pamte po trofejima, transferima i ključnim trenucima pod svjetlima stadiona. . No, za Cesca Fàbregasa (39), bivšeg asa Arsenala i Barcelone, a danas trenera talijanskog prvoligaša Coma, najvažniji potez života odigrao se daleko od travnjaka.
| Foto: instagram
Jedna večera u Londonu i naizgled bezazlen zahtjev za autogramom pokrenuli su lavinu događaja koja je oblikovala ne samo njegovu budućnost, već i sudbine nekoliko obitelji.
| Foto: instagram
Sve je počelo jedne večeri 2011. u popularnom restoranu Nozomi u elitnoj londonskoj četvrti Knightsbridge.
| Foto: instagram
Foto instagram
Daniella Semaan (51), tada udana za bogatog poduzetnika, prišla je stolu za kojim je sjedio Fàbregas.
| Foto: instagram
Nije tražila autogram za sebe, već je ispunjavala želju svog sina, velikog obožavatelja tadašnje zvijezde Arsenala.
| Foto: instagram
Nogometaš je mogao rutinski potpisati komad papira i vratiti se večeri.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Umjesto toga, napravio je nešto potpuno neočekivano.
| Foto: instagram
Foto instagram
Uz svoj potpis, na salveti je ostavio i svoj broj telefona
| Foto: instagram
Foto instagram
Ono što je uslijedilo nisu bili samo sati razgovora i instantna kemija, već početak priče koju nitko od njih nije planirao.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njihova veza, međutim, nije započela bez teških prepreka i medijskog skandala.
| Foto: instagram
Foto instagram
Daniella je u to vrijeme bila trinaest godina u braku s libanonskim nekretninskim tajkunom Elijem Taktoukom, s kojim je imala dvoje djece.
| Foto: Instagram
Tijekom gorke brakorazvodne bitke, Taktouk je izgubio luksuznu kuću u Belgraviji vrijednu 5,5 milijuna funti, koja je pripala bivšoj supruzi i Fabregasu.
| Foto: Instagram
Nakon toga, Taktouk je 2021. godine osuđen na sedam godina zatvora zbog višemilijunske prijevare s nekretninama, a kasnije mu je naloženo da plati 4,5 milijuna funti oduzimanjem imovin
| Foto: Instagram
Taktouk je za aferu svoje supruge saznao vidjevši paparazzo fotografije Fàbregasa i Danielle na odmoru, koje su preplavile britanske tabloide
| Foto: Instagram
Uslijedio je mučan i javan razvod.
| Foto: Instagram
Daniella i Fabregas danas imaju troje zajedničke djece, a Daniella i dalje brine i o svojoj djeci iz prethodnog braka. Par živi između Italije, Španjolske i drugih luksuznih destinacija, usklađujući obiteljski život s Fabregasovom nogometnom karijerom i poslije trenerskim angažmanima. Njihov odnos, premda isprva medijski kontroverzan, ostao je čvrst i stabilan
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Taktouk je bio ogorčen, optužujući Fàbregasa da je "ukrao" njegovu suprugu te je samu Daniellu javno nazivao "sponzorušom".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Tvrdio je da je nogometaš, dvanaest godina mlađi od Danielle, samo prolazna avantura i da će je ostaviti čim mu dosadi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nekoliko godina nakon razvoda, bogati poduzetnik našao se u središtu financijskog skandala
| Foto: Instagram
Zbog sudjelovanja u multimilijunskoj prijevari s nekretninama u Knightsbridgeu, gdje je novac investitora koristio za financiranje vlastitog ekstravagantnog života, 2021. je osuđen na sedam godina zatvora.
| Foto: Instagram
Unatoč tvrdnjama da nema sredstava za isplatu odštete od 4,5 milijuna funti, istraga je otkrila da je vozio Porsche, unajmljivao nekretninu u Kensingtonu za 21.000 funti mjesečno i potrošio gotovo 80.000 funti u Harrodsu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U međuvremenu, par koji je bio u središtu skandala gradio je svoju sreću daleko od drame.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Obitelj im je postala temelj. Dobili su troje zajedničke djece - kćeri Liju i Capri te sina Leonarda
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon sedam godina veze, svoju su ljubav okrunili brakom u svibnju 2018. godine na slikovitoj ceremoniji u Cliveden Houseu u Engleskoj, okruženi s petero djece iz oba braka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč kontroverznom početku, s vremenom su izgradili život koji odiše stabilnošću, a važan dio njega čine i čvrsta prijateljstva.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Daniella Semaan gaji duboko i dugogodišnje prijateljstvo s Antonelom Roccuzzo, suprugom Lionela Messija.
| Foto: Instagram
Njihova veza, započeta dok su Fàbregas i Messi bili suigrači u Barceloni, prerasla je u sestrinski odnos.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Redovito se sastaju na obiteljskim odmorima, od Portofina do jezera Como, a njihova djeca odrasla su zajedno.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Danas obitelj Fàbregas živi u Italiji, gdje je Cesc, nakon igračkih dana u Monacu, preuzeo trenersku klupu Coma i senzacionalno uveo klub u Serie A pa Ligu prvaka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram