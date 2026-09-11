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FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998., ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala
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FOTO Filmska ljubav Baturinina trenera: Ljubi 12 godina stariju, zbog njega ostavila milijunaša!
Nogometne karijere često se pamte po trofejima, transferima i ključnim trenucima pod svjetlima stadiona. . No, za Cesca Fàbregasa (39), bivšeg asa Arsenala i Barcelone, a danas trenera talijanskog prvoligaša Coma, najvažniji potez života odigrao se daleko od travnjaka. | Foto: instagram
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Nogometne karijere često se pamte po trofejima, transferima i ključnim trenucima pod svjetlima stadiona. . No, za Cesca Fàbregasa (39), bivšeg asa Arsenala i Barcelone, a danas trenera talijanskog prvoligaša Coma, najvažniji potez života odigrao se daleko od travnjaka. | Foto: instagram
Komentari 15

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