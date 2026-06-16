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ZANOSNA WAGS-ICA

FOTO Francuski as ljubi 'Tigricu iz Verone': Lijepa Talijanka Zoe prekrila je tijelo tetovažama...

Njezin nadimak "Tigrica iz Verone" nije slučajan. Zoe je poznata po brojnim tetovažama koje prekrivaju veći dio tijela. Prvu je napravila s 15 godina iz bunta, no s vremenom je to postao, kako je rekla, ritual bez kojeg ne bi bila ona
FOTO Francuski as ljubi 'Tigricu iz Verone': Lijepa Talijanka Zoe prekrila je tijelo tetovažama...
Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem... | Foto: Z. Cristofoli/Instagram
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Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem... | Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Komentari 1

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