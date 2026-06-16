FOTO Francuski as ljubi 'Tigricu iz Verone': Lijepa Talijanka Zoe prekrila je tijelo tetovažama...

Thea Hernandeza upoznala je 2020. na večeri kod zajedničkog prijatelja. Iako isprva nije bilo iskrica, nogometaš je bio uporan. Javljao joj se putem Instagrama, no ona je isprva ignorirala poruke. Na kraju je popustila pozivima na večeru i ples, a njihova je veza službeno započela u lipnju 2020. godine. Prošli su i kroz krizu te prekid u svibnju 2021., no ubrzo su se pomirili i od tada su nerazdvojni. | Foto: Z. Cristofoli/Instagram