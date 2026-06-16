FOTO Francuski as ljubi 'Tigricu iz Verone': Lijepa Talijanka Zoe prekrila je tijelo tetovažama...

Njezin nadimak "Tigrica iz Verone" nije slučajan. Zoe je poznata po brojnim tetovažama koje prekrivaju veći dio tijela. Prvu je napravila s 15 godina iz bunta, no s vremenom je to postao, kako je rekla, ritual bez kojeg ne bi bila ona
Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem...
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem...
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Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Manekenka, poduzetnica, DJ-ica i influencerica prekrivena tetovažama, Zoe Cristofoli mnogo je više od samo partnerice nogometaša Thea Hernandeza. Talijanka iz Verone izgradila je vlastito ime u svijetu mode i biznisa, a njezin osebujan stil privlači pozornost javnosti jednako kao i veza s francuskim nogometašem...
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Prije slave, Zoe je radila kao konobarica i dadilja. U svijet mode probila se zahvaljujući Instagramu, gdje je njezina pojava brzo privukla više od milijun pratitelja. Surađivala je s brendovima kao što su SHEIN i Inessa, a lice joj se našlo na naslovnicama časopisa En Vie i Sport, gdje je pozirala uz Hernandeza. Pojavila se i u glazbenom spotu Omara Pedrinija za pjesmu "Come se non ci fosse un domani" 2017. godine. Danas vodi i vlastiti modni brend OE.
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Njezin nadimak "Tigrica iz Verone" nije slučajan. Zoe je poznata po brojnim tetovažama koje prekrivaju veći dio tijela. Prvu je napravila s 15 godina iz bunta, no s vremenom je to postao, kako je rekla, ritual bez kojeg ne bi bila ona. Među najistaknutijima je moljac na vratu, inspiriran filmom "Kad jaganjci utihnu"
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Svoju je strast pretvorila u posao te je suvlasnica Ink Studio Lagrange, salona za tetoviranje i pirsing u Torinu.
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Prije Thea, Zoe je bila u vezama s nekoliko poznatih osoba talijanskog javnog života. U ljeto 2018. bila je u kratkoj, ali medijski eksponiranoj vezi s kontroverznim fotografom Fabriziom Coronom. Povezivali su je i s bivšim reality natjecateljem Andreom Ceriolijem te vratarom Francescom Bardijem, a šuškalo se i o romansi s argentinskim napadačem Kunom Agüerom.
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Thea Hernandeza upoznala je 2020. na večeri kod zajedničkog prijatelja. Iako isprva nije bilo iskrica, nogometaš je bio uporan. Javljao joj se putem Instagrama, no ona je isprva ignorirala poruke. Na kraju je popustila pozivima na večeru i ples, a njihova je veza službeno započela u lipnju 2020. godine. Prošli su i kroz krizu te prekid u svibnju 2021., no ubrzo su se pomirili i od tada su nerazdvojni.
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Ona i Theo imaju dvoje djece...
| Foto: Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram
Foto Z. Cristofoli/Instagram