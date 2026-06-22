FOTO FUDBALERKE I TIMOVI Evo gdje su danas junaci SP-a 1994. s najupečatljivijim frizurama

Prije 32 godine Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi obilježio je odličan nogomet i još pamtljivije face. Evo gdje su danas ikone Brazila, Italije, Švedske, Bugarske, Kameruna, Nizozemske, Nigerije...
Svjetsko prvenstvo 1994. obilježila je kolumbijska tragedija, odnosno likvidacija braniča Andresa Escobara koji je zabio autogol na utakmici protiv SAD-a. Kolumbija je ispala u skupini, što je značio i kraj natjecanja za njihovu najveću ikonu: Žutokosog Carlosa Valderramu.
Svjetsko prvenstvo 1994. obilježila je kolumbijska tragedija, odnosno likvidacija braniča Andresa Escobara koji je zabio autogol na utakmici protiv SAD-a. Kolumbija je ispala u skupini, što je značio i kraj natjecanja za njihovu najveću ikonu: Žutokosog Carlosa Valderramu. |
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Svjetsko prvenstvo 1994. obilježila je kolumbijska tragedija, odnosno likvidacija braniča Andresa Escobara koji je zabio autogol na utakmici protiv SAD-a. Kolumbija je ispala u skupini, što je značio i kraj natjecanja za njihovu najveću ikonu: Žutokosog Carlosa Valderramu.
Vratar kolumbijaca na tom prvenstvu bio je jednako upečatljivi Rene Higuita, koji se proslavio brojnim izletima van šesnaesterca, driblinzima i 'škorponovim udarcem', odnosno obranom nogama iza leđa, što je izveo na prijateljskoj utakmici s Engleskom 1995.
Valderrama i Higuita i danas njeguju svoje fudbalerke i na njima zarađuju - trenutačno su zvijezde kolumbijske hit reklame za proizvode za njegu kose.
Španjolska je na tom prvenstvu ispala u četvrtfinalu od kasnijeg finalista Italije. Jedna od mladih zvijezda Španjolaca tada je bio Barcelonin as Josep Guardiola.
Danas je Guardiola jedan od najtrofejnijih trenera u povijesti nogometa, čovjek koji je poharao europski nogomet s Barcelonom, Bayernom i Manchester Cityjem.
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Franco Baresi bio je kapetan talijanske reprezentacije na tom prvenstvu. Mjesec dana ranije predvodio je Milan do titule prvaka Europe. Baresi jena koncu bio jedan od talijanskih tragičara, promašio jedanaesterac u finalu protiv Brazila.
Baresi je i nakon karijere ostao vezan uz Milan, kao trener mlađih uzrasta, skaut i ambasador. Prošle godine bio je zahtjevnoj operaciji pluća, a ove zime nosio je olimpijsku baklju na otvorenju ZOI u Italiji.
| Foto: Italy Photo Press
Trifon Ivanov bio je jedan od bugarskih junaka SP-a 1994. i autentična nogometna ikona. Branič poznat po snažnom dalekometnom udarcu preminuo je 2016. od srčanog udara.
Bugarski veznjak Jordan Lečkov bio je strijelac povijesnog gola u četvrtfinalu protiv Njemačke (2:1), kojim je ekipa Hriste Stoičkova izbacila branitelje naslova sa SP-a.
Lečkov se nakon završetka karijere posvetio biznisu i politici. Gradio je hotele i u dva mandata bio gradonačelnik svog rodnog grada Slivena, ali je zbog korupcijskih skandala morao odstupiti.
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Rus Dmitrij Radčenko bio je strijelac u pobjedi Rusije protiv Kameruna u grupnoj fazi. Preostalih pet golova dao je njegov sunarodnjak Oleg Salenko.
Nakon što je završio svoje igračke epizode u Španjolskoj i Japanu, Radčenko se okušao i u HNL-u gdje je u kraćem razdoblju bio igrač Hajduka. Kad je završio karijeru, posvetio se trenerskom poslu, a zatim poljoprivredi. Objavama na društvenim mrežama nasmijava pratitelje.
Tomas Brolin bio je dio čuvene švedske navale koja je skandinavce dovela do trećeg mjesta na SP 1994. Postigao je tri gola.
Brolin se nakon karijere u Švedskoj, Italiji i Engleskoj bacio u poslovne vode i postao strastveni igrač pokera.
Među švedskim rezervama tada je bio i mladi i talentirani Henrik Larsson, prepoznatljiv po svojoj frizuri i nosu za gol.
Larsson će se u sljedećim godinama prometnuti u jednog od najboljih svjetskih napadača u dresovima Celtica, Barcelone i Manchester Uniteda. Frizure se ipak odrekao.
John de Wolf bio je legendarni branič Feyenoorda i nizozemske reprezentacije. Iako na prvenstvu nije zaigrao, bio je prepoznatljiva sličica u Panini albumu.
Nakon igračke karijere bio je najčešće pomoćni trener u brojnim klubovima, ali je novi smjer pronašao u relaity showovima i TV emisijama.
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Alexi Lalas bio je zaštitni znak reprezentacije SAD-a na SP 1994. Prepoznatljiv po frizuri i bradici, nakon tog prvenstva zaradio je i transfer u talijansku Serie A, gdje je u Padovi igrao s našim Goranom Vlaovićem.
Danas je Lalas komentator na Fox Sportu, a tijekom ovog prvenstva pridružili su mu se Thierry Henry i Zlatan Ibrahimović.
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Što bi bilo Svjetsko prvenstvo u Americi bez 'zlatnog repića' Roberta Baggija, jedne od najvećih zvijezda tog Mundijala? Italija je došla do finala na njegovim krilima, a ondje je Baggio, kao i Baresi, bio tragičar i promašio je jedanaesterac protiv Brazila.
Nakon bogate karijere u Fiorentini, Juventusu, Milanu, Interu, Bologni i Bresciji, Baggio se posvetio obitelji. Njegove ideje o planu razvoja talijanskog nogometa tamošnji je savez odbio. Italija se nije plasirala na posljednja tri svjetska prvenstva.
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Kamerunska legenda Roger Milla bio je najstariji igrač SP-a 1994. s 42 godine. Postao je i najstariji strijelac na SP-ima nakon što je zabio gol u porazu od Rusije 1:6.
Nakon karijere, promovirao je kamerunski nogomet i bavi se humanitarnim radom.
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Romario de Souza Faria jedan je od najboljih brazilskih napadača u povijesti. Svijet je te godine uživao u njegovim majstorijama koje su povukle Brazil do titule svjetskih prvaka.
Danas se Romario bavi politikom i senator je Rio de Janeira. I dalje sudjeluje u FIFA-inim promotivnim aktivnostima.
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Romarijev partner u napadu na SP 1994. bio je Bebeto, također strijelac nekih od spektakularnih golova koji su pomogli da Brazil uzme titulu.
Bebeto je i danas ambasador Fife na raznim događanjima.
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