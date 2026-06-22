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MUNDIJALSKI VREMEPLOV

FOTO FUDBALERKE I TIMOVI Evo gdje su danas junaci SP-a 1994. s najupečatljivijim frizurama

Prije 32 godine Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi obilježio je odličan nogomet i još pamtljivije face. Evo gdje su danas ikone Brazila, Italije, Švedske, Bugarske, Kameruna, Nizozemske, Nigerije...
FOTO FUDBALERKE I TIMOVI Evo gdje su danas junaci SP-a 1994. s najupečatljivijim frizurama
Svjetsko prvenstvo 1994. obilježila je kolumbijska tragedija, odnosno likvidacija braniča Andresa Escobara koji je zabio autogol na utakmici protiv SAD-a. Kolumbija je ispala u skupini, što je značio i kraj natjecanja za njihovu najveću ikonu: Žutokosog Carlosa Valderramu.
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Svjetsko prvenstvo 1994. obilježila je kolumbijska tragedija, odnosno likvidacija braniča Andresa Escobara koji je zabio autogol na utakmici protiv SAD-a. Kolumbija je ispala u skupini, što je značio i kraj natjecanja za njihovu najveću ikonu: Žutokosog Carlosa Valderramu. | Foto:
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