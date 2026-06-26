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SVAŠTA JE PROŠAO

FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u

Nicolas Pepe ponovno je slobodan! Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda filmova za odrasle Teanna Trump prekinuli nakon gotovo dvije godine veze. Iznenadni prekid dao mu je vjetar u leđa, jer je na SP-u briljirao za Obalu Bjelokosti
FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u
Foto Instagram
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Foto: Instagram
Komentari 2

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