SVAŠTA JE PROŠAO
FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u
Nicolas Pepe ponovno je slobodan! Nogometaš Villarreala i bivša zvijezda filmova za odrasle Teanna Trump prekinuli nakon gotovo dvije godine veze. Iznenadni prekid dao mu je vjetar u leđa, jer je na SP-u briljirao za Obalu Bjelokosti
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Foto Peter Cziborra
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Par, čija je veza od samog početka intrigirala sportsku i širu javnost, razišao se nakon gotovo dvije godine.
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Foto Pilar Olivares
Foto Brian Snyder
Foto Mike Segar
Foto Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
Teanna Trump, rođena kao Keanna Nichele Jones, započela je karijeru u industriji za odrasle 2014. godine, osvojivši i AVN nagradu za najbolju novu starletu.
| Foto: Instagram
Njezina prošlost uključuje i neke kontroverze, poput navodne veze s neimenovanim NBA igračem koji ju je, prema njezinim tvrdnjama, uveo u industriju, te javne prozivke.
| Foto: Instagram
Nedugo nakon 18-og rođendana počela je snimati filmove za odrasle, a napustila je industriju 2020. godine, nakon čega je sama objavljivala sadržaj na OnlyFansu.
| Foto: Instagram
Međutim, 2024. je rekla zbogom toj industriji i okrenula novu stranicu.
| Foto: Instagram
Ljubavna priča Pepea i Teanne Trump, pravim imenom Keanna Nichele Jones, započela je u ljeto 2024. godine, nedugo nakon što je krilni napadač potpisao za španjolski Villarreal.
| Foto: Instagram
Unatoč turbulentnoj prošlosti i glasinama koje su je pratile, Teanna Trump preselila se u Španjolsku kod svog dečka.
| Foto: Instagram
Trump se sada zalaže za prava radnika u seks-industriji, a svoju popularnost koristi kako bi nadahnula druge.
| Foto: Instagram
Foto C3396/DPA
Na društvenim mrežama sada često dijeli i prizore iz kuhinje.
| Foto: Instagram
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Njihova romansa privlačila je veliku medijsku pažnju, a djelovali su vrlo ozbiljno.
| Foto: Instagram
Krajem 2025. godine pojavile su se čak i glasine o zarukama, no nogometaš ih je kasnije demantirao.
| Foto: Instagram
Teanna Trump je u nekoliko navrata javno branila njihovu vezu, posebno od optužbi da je s nogometašem isključivo iz financijskih interesa.
| Foto: Instagram
U jednom intervjuu otkrila je kako je na početku veze sama plaćala svoje letove za Španjolsku svaka dva tjedna kako bi dokazala da nije s njim zbog novca.
| Foto: Instagram
Pepe je na europskoj sceni eksplodirao u Lilleu, a sjajne partije su mu 2019. godine donijele transfer u Arsenal vrijedan 80 milijuna eura. No, tamo se nikada nije nametnuo i opravdao silan novac, igrao je na posudbama u Nici i Trabzonsporu, a prošle godine se skrasio u Villarrealu. i zaljubio u Teannu.
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
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Foto Hutchins Photo / IPA
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*uz korištenje AI-ja
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Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram