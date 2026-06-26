FOTO Glumica za odrasle ljubila junaka Obale Bjelokosti, skoro ju je i oženio. Sad trpa na SP-u

Pepe je na europskoj sceni eksplodirao u Lilleu, a sjajne partije su mu 2019. godine donijele transfer u Arsenal vrijedan 80 milijuna eura. No, tamo se nikada nije nametnuo i opravdao silan novac, igrao je na posudbama u Nici i Trabzonsporu, a prošle godine se skrasio u Villarrealu. i zaljubio u Teannu. | Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION