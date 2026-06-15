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U SRETNOM BRAKU

FOTO Golmana Curacaa tješi srpska influencerica: 'Dao mi je karticu prije nego li me vidio...'

Nakon što je Njemačka rabila Curacao, središtu oluje našli su se golman poražene momčadi Eloy Room i njegova supruga, jedna od najmoćnijih influencerica u regiji, Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah
FOTO Golmana Curacaa tješi srpska influencerica: 'Dao mi je karticu prije nego li me vidio...'
Zorannah, koja je tjednima pripremala poseban navijački outfit za Svjetsko prvenstvo, na tribinama se pojavila u crnoj jakni ukrašenoj fotografijama svog supruga. Dok je Njemačka punila mrežu, komentari su punili njezine profile. | Foto: Instagram
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Zorannah, koja je tjednima pripremala poseban navijački outfit za Svjetsko prvenstvo, na tribinama se pojavila u crnoj jakni ukrašenoj fotografijama svog supruga. Dok je Njemačka punila mrežu, komentari su punili njezine profile. | Foto: Instagram
Komentari 5

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