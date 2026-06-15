FOTO Golmana Curacaa tješi srpska influencerica: 'Dao mi je karticu prije nego li me vidio...'

Nakon što je Njemačka rabila Curacao, središtu oluje našli su se golman poražene momčadi Eloy Room i njegova supruga, jedna od najmoćnijih influencerica u regiji, Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah
Zorannah, koja je tjednima pripremala poseban navijački outfit za Svjetsko prvenstvo, na tribinama se pojavila u crnoj jakni ukrašenoj fotografijama svog supruga. Dok je Njemačka punila mrežu, komentari su punili njezine profile.
| Foto: Instagram
Zorannah, koja je tjednima pripremala poseban navijački outfit za Svjetsko prvenstvo, na tribinama se pojavila u crnoj jakni ukrašenoj fotografijama svog supruga. Dok je Njemačka punila mrežu, komentari su punili njezine profile. |
Foto: Instagram
Zorannah, koja je tjednima pripremala poseban navijački outfit za Svjetsko prvenstvo, na tribinama se pojavila u crnoj jakni ukrašenoj fotografijama svog supruga. Dok je Njemačka punila mrežu, komentari su punili njezine profile.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon što je njemački "Mannschaft" sedam puta zatresao njegovu mrežu, društvene mreže pronašle su savršenu metu. Eloy Room nije bio samo anonimni sportaš iz egzotične zemlje; on je suprug Zorannah, žene čiji svaki korak prate stotine tisuća ljudi. Ta činjenica pretvorila je sportski poraz u regionalni internetski spektakl.
| Foto: Instagram
"Sjajno su počeli, vidi se da im donosiš sreću", "Zahvali se mužu, molim te. Došlo je iz 1-1 na 7+", bili su samo neki od sarkastičnih komentara koji su preplavili njezine objave. Za mnoge je to bila prilika za laku šalu, no za nju je to bio napad na san za koji je znala koliko je truda u njega uloženo. Njezin odgovor nije se dugo čekao. Bio je emotivan, detaljan i beskompromisan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Svima koji su odvojili vrijeme kako bi gledali našu utakmicu i poslali pozitivne vibracije - hvala vam. Ta podrška znači puno. Za ovu drugu polovicu - idite se obrazovati", započela je oštro. A onda je krenula s lekcijom iz povijesti i nogometne ekonomije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Reprezentacija Curaçaoa nije postojala do 2011. godine. Njihova ukupna neto vrijednost je 27 milijuna. Njemačka je vrijedna vrtoglavih 997 milijuna. Njemačka je osvojila Svjetski kup, Njemačka je tamo svaki put, ima iskustvo koje ima možda pet posto zemalja. Nitko nije pomislio da će biti tamo. To je bio nemogući san koji su ovi dečki ostvarili. Za njihov otok i za sebe. Jesmo li primili sedam golova? Jesmo. Također smo zabili protiv je**ene Njemačke", napisala je, ne skrivajući frustraciju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na kraju se ponovno obratila suprugu. "Mom suprugu - toliko sam ponosna na tebe. Znam da su svi. I imaš puno toga na što možeš biti ponosan. Bez greške i nekoliko obrana. Dao si sve od sebe u ovoj ludoj situaciji i znam koliko je ludo bilo. I živio si svoj dječački san danas. Dan koji nikada nećeš zaboraviti."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zorana Jovanović karijeru je započela kao jedna od prvih modnih blogerica na Balkanu, a s godinama je izgradila carstvo na društvenim mrežama gdje je prati gotovo 800 tisuća ljudi. Postala je sinonim za luksuzna putovanja, skupu odjeću i život na visokoj nozi, a njezine veze i prijateljstva, poput onog s Tamarom Kalinić koje je turbulentno završilo, godinama su bile jedna od najkomentiranijih tema regionalne influencerske scene.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
S druge strane, Eloy Room je iskusni, 37-godišnji sportaš rođen u Nizozemskoj, koji je zahvaljujući očevom porijeklu odlučio braniti za Curaçao. Kapetan je reprezentacije i igrač s najviše nastupa, a tijekom karijere igrao je za renomirane nizozemske klubove poput Vitessea i PSV Eindhovena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihova ljubavna priča od samog početka zvuči poput filmskog scenarija. Upoznali su se preko Raye, ekskluzivne aplikacije za upoznavanje koju koriste poznate osobe. Veza je od početka bila intenzivna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Dao mi je ključ od kuće i kreditnu karticu prije nego što me je ikada upoznao uživo, preselila sam se na drugi kontinent nakon deset dana zbog njega, rekao mi je da me voli nakon dva tjedna", otkrila je Zorannah jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Vezu su potvrdili u lipnju 2023., a zaručili su se u svibnju iduće godine. Početkom 2024. vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u Miamiju, gdje su započeli zajednički život. Odluka o malom, građanskom vjenčanju bila je pragmatična - Zorani je bio potreban "papir" zbog vize, a Eloyev raspored bio je pretrpan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Umjesto raskošne vjenčanice, odjenula je elegantni bijeli sako i čizme, što je dodatno potvrdilo njezin status modne ikone koja ruši pravila. Ubrzo nakon vjenčanja, promijenila je svoje ime na Instagramu u "Zo Room", simbolično označivši početak novog poglavlja. Eloy iz prijašnje veze ima kćerku Lalu, s kojom je Zorannah, kako se često može vidjeti na društvenim mrežama, u odličnim odnosima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
. Njihov život u Miamiju djeluje kao moderna bajka, no iza blještavila Instagrama stoji priča o dvoje ljudi koji su se našli i koji, kao što je pokazala njezina reakcija nakon poraza, jedno drugome čuvaju leđa bez obzira na sve.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-a
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram