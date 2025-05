LUDNICA U GRADU FOTO 'Gori' Korzo u Rijeci! Slavi se titula, navijači pale baklje i pjevaju: Šampioni smo...

Nogometaši Rijeke slave dvostruku krunu. Nakon što su za vikend osigurali naslov prvaka u HNL-u, Riječani su u uzvratnom susretu finala Kupa na Rujevici svladali Slaven Belupo i tako podigli drugi trofej u samo četiri dana. Brojni navijači na Korzu slave osvajanje Hrvatskog nogometnog kupa. Pale se baklje, pjeva 'We are the champions', skače, maše šalovima i dresovima... Takva atmosfera bila je i na stadionu.