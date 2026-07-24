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ROMANSA S MALTE

FOTO Grkinja ljubi hajdukovca, on srušio ciparske Grke. Bili su dugo u vezi na daljinu, a onda...

Dario Melnjak je zbog ljubavi završio u grčkoj priči života: upoznao je suprugu Georgiju na Malti, naučio grčki i pogodio za Hajduk protiv Pafosa
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FOTO Grkinja ljubi hajdukovca, on srušio ciparske Grke. Bili su dugo u vezi na daljinu, a onda...
Dario Melnjak (33) jedan je od onih igrača koje navijači jednostavno vole. Iskusni lijevi bek, "dobri duh svlačionice" i bivši "vatreni", utjelovljenje je profesionalizma i privrženosti klubu, što je dokazao i nedavnim potpisom novog ugovora s Hajdukom uz čak 70 posto manju plaću. | Foto: Instagram
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Dario Melnjak (33) jedan je od onih igrača koje navijači jednostavno vole. Iskusni lijevi bek, "dobri duh svlačionice" i bivši "vatreni", utjelovljenje je profesionalizma i privrženosti klubu, što je dokazao i nedavnim potpisom novog ugovora s Hajdukom uz čak 70 posto manju plaću. | Foto: Instagram
Komentari 4

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