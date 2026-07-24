FOTO Grkinja ljubi hajdukovca, on srušio ciparske Grke. Bili su dugo u vezi na daljinu, a onda...

Dario Melnjak je zbog ljubavi završio u grčkoj priči života: upoznao je suprugu Georgiju na Malti, naučio grčki i pogodio za Hajduk protiv Pafosa
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Dario Melnjak (33) jedan je od onih igrača koje navijači jednostavno vole. Iskusni lijevi bek, "dobri duh svlačionice" i bivši "vatreni", utjelovljenje je profesionalizma i privrženosti klubu, što je dokazao i nedavnim potpisom novog ugovora s Hajdukom uz čak 70 posto manju plaću.
| Foto: Instagram
Dario Melnjak (33) jedan je od onih igrača koje navijači jednostavno vole. Iskusni lijevi bek, "dobri duh svlačionice" i bivši "vatreni", utjelovljenje je profesionalizma i privrženosti klubu, što je dokazao i nedavnim potpisom novog ugovora s Hajdukom uz čak 70 posto manju plaću. |
Foto: Instagram
Dario Melnjak (33) jedan je od onih igrača koje navijači jednostavno vole. Iskusni lijevi bek, "dobri duh svlačionice" i bivši "vatreni", utjelovljenje je profesionalizma i privrženosti klubu, što je dokazao i nedavnim potpisom novog ugovora s Hajdukom uz čak 70 posto manju plaću.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njegova uloga u momčadi, gdje u zadnje vrijeme nosi i kapetansku traku jer je Marko Livaja na klupi, neprocjenjiva je. No, iza borca na terenu krije se topla obiteljska priča, a nedavni dvoboj s ciparskim Pafosom imao je za njega posebnu dimenziju, ne samo zbog gola za konačnih 2-0. Njegova supruga, Georgia Psora, je Grkinja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova ljubavna priča započela je gotovo filmski 2016. na Malti. Melnjak je tada bio igrač azerbajdžanskog Neftčija, a nakon utakmice odlučio je sa suigračima izaći u grad. Istovremeno, na otoku je s obitelji i prijateljima bila i Georgia Psora. Sudbina ih je spojila u jednom latino baru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Nogometno sam napravio loš potez što sam iz belgijskog Lokerena išao na posudbu u azerbajdžanski Neftči, ali životno sam pogodio. Igrali smo na Malti i poslije utakmice sam tamo upoznao buduću suprugu. Malo smo plesali - ispričao je Melnjak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kemija je, kako sam kaže, bila opipljiva od prvog trenutka, a taj naizgled nevažan izlazak u grad pokazao se ključnim za cijeli njegov život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Sjećam se da sam već prvog dana imao osjećaj da se dogodila neka kemija. Slučajno sam je ugledao, a sada vidim da to nije bila slučajnost. Prišao sam joj i upoznali smo se - prisjetio se.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prvi susret brzo je prerastao u vezu na daljinu. Godinama su održavali odnos preko interneta i povremenih susreta kad god bi im obaveze to dopustile. Bilo je to vrijeme dugih razgovora, zajedničkog gledanja filmova preko Skypea i putovanja "na pola puta".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ubrzo je to preraslo u vezu na daljinu. Dolazio bih po jedan dan kod nje. Tamo sam i upoznao njenu obitelj. Njeni su super, odmah su me zavoljeli - otkrio je Melnjak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon nekoliko godina uspio ju je nagovoriti na velik korak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Njoj je bilo teško ostaviti svoje i obiteljski posao... - priznao je nogometaš.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ljubav je pobijedila i Georgia se preselila k njemu, čime je veza na daljinu napokon završila. Veza je okrunjena brakom krajem 2020. u njegovom rodnom Varaždinu. Vjenčanje je imalo i poseban detalj, zastavu na kojoj su bile spojene hrvatska i grčka zastava, kao simbol njihove ljubavi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas, Dario i Georgia ponosni su roditelji dviju kćeri, Kleio i Julije. Obitelj je za hajdukovca, kako često ističe, na prvom mjestu. Zbog ljubavi prema supruzi i njezinoj obitelji potrudio se i naučio grčki jezik, a poznato je da govori i turski i engleski.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je supruga poznatog nogometaša, Georgia Psora uspješno čuva svoju privatnost. Za razliku od mnogih partnerica sportaša, rijetko se pojavljuje u javnosti, a njezin profil na Instagramu je zaključan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ona je njegova tiha snaga i najveća podrška izvan svjetala reflektora, što Dario očito cijeni. Rijetke obiteljske trenutke s javnošću dijeli upravo on, koji na društvenim mrežama povremeno objavi fotografije sa suprugom i kćerima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Otkako je u rujnu 2021. stigao u Hajduk, Melnjak se prometnuo u jednog od ključnih igrača i miljenika navijača. Njegova profesionalnost i srčanost na terenu nikada nisu bile upitne, a od dolaska u Split postao je nezamjenjiv dio momčadi.
| Foto: HNK Hajduk
Foto Instagram
Ždrijeb kvalifikacija za Europsku ligu ovog ljeta donio je zanimljivu situaciju. Nakon prolaska Žiline, Hajduk je za suparnika dobio Pafos, klub s grčkog dijela Cipra. Bio je to dvoboj s posebnim emotivnim nabojem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Već je jednom zaigrao protiv grčkog kluba, solunskog PAOK-a, a taj uzvrat pratila je i obitelj njegove supruge. Skupa su išli i na utakmicu Hrvatske i Grčke u play-offu za SP 2018.
| Foto: Instagram
Foto Bruna Antičić Photography/Instagram
U prvoj utakmici protiv Pafosa na Poljudu, Melnjak je bio jedan od junaka. Zabio je drugi gol u pobjedi 2-0 i time na najljepši mogući način zaokružio priču o "grčkoj vezi" koja mu je obilježila i privatni i profesionalni život. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Bruna Antičić Photography/Instagram
Foto Instagram