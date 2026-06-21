FOTO Heroj Curacaa u zagrljaju balkanske influencerice nakon remija: 'Svima si pokazao!'

"Sjajno su počeli, vidi se da im donosiš sreću", "Zahvali se mužu, molim te. Došlo je iz 1-1 na 7+", bili su samo neki od sarkastičnih komentara koji su preplavili njezine objave. Za mnoge je to bila prilika za laku šalu, no za nju je to bio napad na san za koji je znala koliko je truda u njega uloženo. Njezin odgovor nije se dugo čekao. Bio je emotivan, detaljan i beskompromisan. | Foto: Instagram