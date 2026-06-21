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FOTO: ZORANA JOVANOVIĆ

FOTO Heroj Curacaa u zagrljaju balkanske influencerice nakon remija: 'Svima si pokazao!'

Eloy Room briljirao je na golu Curacaa protiv Ekvadora i donio mu povijesni bod. Njegova supruga srpka influencerica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah nije mogla sakriti ponos nakon utakmice
FOTO Heroj Curacaa u zagrljaju balkanske influencerice nakon remija: 'Svima si pokazao!'
Eloy Room skoro je srušio rekord, golman Curacaa skupio je 15 obrana u susretu protiv Ekvadora (0-0). Room je bio jedan od najzaslužnijih na terenu za povijesni bod Curacaa, a ponos nije skrivala ni njegova supruga, srpska influencerica Zorana Jovanović | Foto: instagram
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Eloy Room skoro je srušio rekord, golman Curacaa skupio je 15 obrana u susretu protiv Ekvadora (0-0). Room je bio jedan od najzaslužnijih na terenu za povijesni bod Curacaa, a ponos nije skrivala ni njegova supruga, srpska influencerica Zorana Jovanović | Foto: instagram
Komentari 28

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