FOTO Hrgović naletio na težak direkt, dobio gadnu posjekotinu

Filip Hrgović (33) sredio je dva Britanca ove godine. Nakon Joea Joycea srušio je i Davida Adeleyea (28) u vrlo uzbudljivom meču u Kingdom Areni u Rijadu. Adeleyea je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca poslije deset rundi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Filip Hrgović u Rijadu | Video: Ante Goreta

Prije fantastične osme runde u kojoj je Britanca slao na pod pa jedva preživio tešku seriju krošea, Hrgović je zaradio gadnu posjekotinu na desnom oku. Točnije, na kapku desnog oka.

I to već u drugoj rundi, odnosno na samom početku meča. Adeleye je plasirao strašan lijevi direkt koji je Hrgi rasjekao desni kapak i lice mu je u tren oka bilo potpuno krvavo.

Posjekotina se otvorila gotovo jedan centimetar i krv se slijevala niz lice našeg najboljeg boksača. Cutman ga je uspio pokrpati i zatvoriti posjekotinu koja je bila tolika da je sudac prije početka treće runde Hrgovića poslao na dodatnu provjeru. Nakon što je dobio zeleno svjetlo od liječnika uz ring, mogao se vratiti poslu.