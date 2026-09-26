FOTO Hrvati jači i od Uefine zabrane: Stigli na utakmicu s Češkom i nadglasali domaćine!
Uefa je zabranila HNS-u prodaju ulaznica za utakmicu protiv Češke zbog nereda na prošlom četvrtfinalu Lige nacija protiv Francuske, ali to nije spriječilo nekoliko desetaka navijača da dođu na Fortuna Arenu i povedu glasnu pjesmu
Snalažljivi hrvatski navijači i s obilježjima su ušli na Fortuna Arenu u Pragu, na utakmicu Češke i Hrvatske, na startu nove Lige nacija. I to unatoč Uefinoj zabrani prodaje ulaznica. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL