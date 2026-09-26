FOTO Hrvati jači i od Uefine zabrane: Stigli na utakmicu s Češkom i nadglasali domaćine!

Pa ipak, već u ranoj fazi utakmice postalo je jasno da Hrvatska ima malobrojnu, ali glasnu podršku. Nekoilko desetaka hrvatskih navijača povelo je pjesmu i nadglasalo višestruko brojnije domaćine pjevajući stihove pjesama "Zovi, samo zovi" i "Lijepa li si". | Foto: Matija Habljak/PIXSELL