Obavijesti

Sport

Komentari 7
PROCURIO DIZAJN

FOTO Hrvatska će u ovom dresu igrati na Svjetskom prvenstvu?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Hrvatska će u ovom dresu igrati na Svjetskom prvenstvu?
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Veliku promjenu trebala bi doživjeti prva garnitura koja uvelike podsjeća na naš prvi dres u kojem smo 1990. godine igrali protiv SAD-a...

Šest nastupa na Svjetskim prvenstvima i tri medalje, nitko se ne može pohvaliti takvim učinkom kao naša nogometna reprezentacija, a večeras imamo priliku po sedmi put se plasirati na najprestižnije natjecanje koje postoji u sportu.

Pokretanje videa...

Dalićeve rošade: Trojicu igrača vratio je u kadar. Majeru, Luki Sučiću i Baturini tek pretpoziv! 01:12
Dalićeve rošade: Trojicu igrača vratio je u kadar. Majeru, Luki Sučiću i Baturini tek pretpoziv! | Video: 24sata/pixsell

Vatreni će od 20.45 sati na Rujevici ugostiti Farske otoke, za plasman na SP koji će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi bit će nam dovoljan i bod. Zlatko Dalić će po treći put povesti našu reprezentaciju na Mundijal i pokušati doći do treće medalje, a mnoge zanima u kakvim dresovima će 'vatreni' igrati.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bit će to ujedno i oproštaj od Nikea, HNS-ovog dugogodišnjeg tehničkog sponzora s kojim im ugovor istječe baš nakon prvenstva sljedeće godine. Nagađa se kako je vrhuška saveza već sve dogovorila s Adidasom, još nema potvrde, ali čini se kako ćemo ubrzo zasjati u ruhu njemačkog proizvođača opreme.

Kako god, Nike želi da posljednji dizajn ostavi traga i da u stilu završe jednu eru, a ako je suditi po dizajnu koji je procurio na internetskim prostranstvima, kraj će biti itekako upečatljiv. 

Prvi dres bi tako doživio velike promjene. Poprimio bi kvadratiće koji podsjećaju na prvi dres u kojem su naši reprezentativci igrali protiv SAD-a 17. listopada 1990. godine. Oni bi bili postavljeni na lijevoj i desnoj strani dresa, dok je ostatak dresa bijele boje. Rukavi bi bili crvene boje, kao i ovratnik, a na bočnim stranama bili bi plavi umetci. Navodno će na dresu osvanuti i glagoljični znakovi, no nije poznato gdje će se nalaziti. Druga garnitura bi trebala ostati plave boje, uz manju veličinu kvadratića, kao na prvom dresu. 

Naravno, nema potvrde da će dres naše reprezentacije zaista ovako izgledati, sve su ovo nagađanja i morat ćemo se strpjeti do ožujka, kada savezi uglavnom predstavljaju nove dresove, ali ako zaista poprimi ovakav dizajn, naš dres opet bi mogao biti jedan od najljepših na prvenstvu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025