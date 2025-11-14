FOTO Hrvatska će u ovom dresu igrati na Svjetskom prvenstvu?

Šest nastupa na Svjetskim prvenstvima i tri medalje, nitko se ne može pohvaliti takvim učinkom kao naša nogometna reprezentacija, a večeras imamo priliku po sedmi put se plasirati na najprestižnije natjecanje koje postoji u sportu.

Pokretanje videa... 01:12 Dalićeve rošade: Trojicu igrača vratio je u kadar. Majeru, Luki Sučiću i Baturini tek pretpoziv! | Video: 24sata/pixsell

Vatreni će od 20.45 sati na Rujevici ugostiti Farske otoke, za plasman na SP koji će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi bit će nam dovoljan i bod. Zlatko Dalić će po treći put povesti našu reprezentaciju na Mundijal i pokušati doći do treće medalje, a mnoge zanima u kakvim dresovima će 'vatreni' igrati.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bit će to ujedno i oproštaj od Nikea, HNS-ovog dugogodišnjeg tehničkog sponzora s kojim im ugovor istječe baš nakon prvenstva sljedeće godine. Nagađa se kako je vrhuška saveza već sve dogovorila s Adidasom, još nema potvrde, ali čini se kako ćemo ubrzo zasjati u ruhu njemačkog proizvođača opreme.

Kako god, Nike želi da posljednji dizajn ostavi traga i da u stilu završe jednu eru, a ako je suditi po dizajnu koji je procurio na internetskim prostranstvima, kraj će biti itekako upečatljiv.

Prvi dres bi tako doživio velike promjene. Poprimio bi kvadratiće koji podsjećaju na prvi dres u kojem su naši reprezentativci igrali protiv SAD-a 17. listopada 1990. godine. Oni bi bili postavljeni na lijevoj i desnoj strani dresa, dok je ostatak dresa bijele boje. Rukavi bi bili crvene boje, kao i ovratnik, a na bočnim stranama bili bi plavi umetci. Navodno će na dresu osvanuti i glagoljični znakovi, no nije poznato gdje će se nalaziti. Druga garnitura bi trebala ostati plave boje, uz manju veličinu kvadratića, kao na prvom dresu.

Naravno, nema potvrde da će dres naše reprezentacije zaista ovako izgledati, sve su ovo nagađanja i morat ćemo se strpjeti do ožujka, kada savezi uglavnom predstavljaju nove dresove, ali ako zaista poprimi ovakav dizajn, naš dres opet bi mogao biti jedan od najljepših na prvenstvu.