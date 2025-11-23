POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Hrvatska nogometašica dobila konkurenciju? Šveđanka pokazala svaku oblinu na tijelu

Ana Maria Marković na glasu je kao najljepša nogometašica na svijetu, uz Alishu Lehmann, ali ni Šveđanka Alice Karin Söndergaard nije daleko. Oduševila je pratitelje videom na kojem u sjajnom outfitu pokazuje zavidnu figuru