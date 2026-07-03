FOTO Hrvatski krvnik je odgodio vjenčanje zbog SP-a! Atraktivna novinarka osvojila ga je u Katru

Margarida Amaral Domingues portugalska je influencerica i bivša novinarka, poznatija kao zaručnica portugalskog igrača Gonçala Ramosa. Zbog Mundijala su odgodili vjenčanje koje je trebalo biti 18. srpnja
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Ime Margaride Amaral Domingues u posljednjih je nekoliko godina postalo poznato ne samo u Portugalu, već i diljem Europe.
| Foto: Instagram
Ime Margaride Amaral Domingues u posljednjih je nekoliko godina postalo poznato ne samo u Portugalu, već i diljem Europe. |
Foto: Instagram
Ime Margaride Amaral Domingues u posljednjih je nekoliko godina postalo poznato ne samo u Portugalu, već i diljem Europe.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je javnosti najčešće predstavljena kao zaručnica nogometne zvijezde Gonçala Ramosa, ova mlada žena izgradila je impresivnu karijeru koja nadilazi ulogu partnerice slavnog sportaša.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bivša novinarka, uspješna influencerica, direktorica komunikacija i majka, Margarida je primjer svestranosti i ambicije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon što je diplomirala komunikologiju na Katoličkom sveučilištu u Lisabonu, odlučila je nastaviti obrazovanje upisavši magisterij iz novinarstva. Profesionalni put započela je kao digitalna reporterka na poznatoj sportskoj televiziji Sport TV, gdje ju je upravo strast prema sportu na kraju i spojila s Ramosom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, njezin karijerni put ubrzo je dobio neočekivan zaokret. S tek 23 godine, u ožujku 2024., preuzela je odgovornu poziciju direktorice komunikacija za Boticas Hotel Art & Spa, prestižni hotel u portugalskoj regiji Trás-os-Montes.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je u to vrijeme već živjela u Parizu, izazov rada na daljinu nije je pokolebao. U jednom je intervjuu otkrila kako je oduvijek željela raditi za etabliranu tvrtku izvan tradicionalnih medija. Smatra da u današnjem digitalnom svijetu udaljenost ne umanjuje profesionalnost i posvećenost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova veza započela je krajem 2022., u vrijeme Svjetskog prvenstva u Katru, turnira koji je lansirao Gonçala Ramosa na svjetsku scenu nakon što je u osmini finala protiv Švicarske zabio spektakularan hat-trick. Dok je on proživljavao zvjezdane trenutke na terenu, izvan njega se rađala ljubav s mladom novinarkom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svoju romansu potvrdili su javnosti u ožujku 2023. godine. Kada je Ramos potpisao za Paris Saint-Germain, Margarida je donijela veliku životnu odluku - privremeno je stavila vlastitu karijeru u drugi plan i preselila se s njim u Pariz.
Zaruke su uslijedile u veljači 2026. godine, a sam čin bio je, kako je Ramos kasnije otkrio, potpuno spontan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vjenčanje je pomno isplanirano, ali uz jednu izmjenu. Prvotni datum bio je 18. srpnja, no kako se poklapao s finalom Svjetskog prvenstva, par ga je, u nadi da će Ramos igrati u finalnoj utakmici, odlučio pomaknuti za tjedan dana, na 25. srpnja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova veza dodatno je ojačana bliskim prijateljstvima koja su stvorili u Parizu. Tako će im vjenčani kumovi biti Ramosov suigrač iz PSG-a i reprezentacije João Neves te njegova djevojka, glumica Madalena Aragão, što svjedoči o obiteljskom odnosu koji su izgradili.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vrhunac njihove ljubavi stigao je rođenjem sina Bernarda, koji je nedavno proslavio prvi rođendan. Koliko im je taj trenutak bio važan, svjedoči i podatak da je Ramos dobio privremenu dozvolu da napusti pripreme reprezentacije kako bi bio uz zaručnicu tijekom poroda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Međutim, put do roditeljstva bio je obilježen i velikom boli. U intimnom intervjuu, Ramos je otkrio da je par prije Bernardove trudnoće doživio spontani pobačaj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Margarida je već bila trudna, ali je nažalost izgubila trudnoću, što je, nažalost, normalna stvar, ali za nju je to bilo vrlo komplicirano - majci je uvijek teže. Povrh svega, ja sam bio daleko. Kasnije, tijekom trudnoće s Bernardom, Margarida je bila tisuću puta opreznija, dok sam ja to proživljavao opuštenije - iskreno je ispričao nogometaš.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon tri godine provedene u Parizu, gradu u kojem se njihov sin rodio i gdje su kao par proživjeli nezaboravne trenutke, uključujući i osvajanje dviju Ligi prvaka s PSG-om, obitelj je okrenula novu stranicu. Nedavno su se preselili u Milano, budući da je Gonçalo Ramos potpisao ugovor s AC Milanom. Time je započelo novo poglavlje u njihovim životima, spremni za izazove koje donosi život u Italiji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram