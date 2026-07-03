Obavijesti

Galerija

Komentari 1
GONCALO RAMOS

FOTO Hrvatski krvnik je odgodio vjenčanje zbog SP-a! Atraktivna novinarka osvojila ga je u Katru

Margarida Amaral Domingues portugalska je influencerica i bivša novinarka, poznatija kao zaručnica portugalskog igrača Gonçala Ramosa. Zbog Mundijala su odgodili vjenčanje koje je trebalo biti 18. srpnja
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Hrvatski krvnik je odgodio vjenčanje zbog SP-a! Atraktivna novinarka osvojila ga je u Katru
Ime Margaride Amaral Domingues u posljednjih je nekoliko godina postalo poznato ne samo u Portugalu, već i diljem Europe. | Foto: Instagram
1/54
Ime Margaride Amaral Domingues u posljednjih je nekoliko godina postalo poznato ne samo u Portugalu, već i diljem Europe. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026