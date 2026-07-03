FOTO Hrvatski krvnik je odgodio vjenčanje zbog SP-a! Atraktivna novinarka osvojila ga je u Katru

- Margarida je već bila trudna, ali je nažalost izgubila trudnoću, što je, nažalost, normalna stvar, ali za nju je to bilo vrlo komplicirano - majci je uvijek teže. Povrh svega, ja sam bio daleko. Kasnije, tijekom trudnoće s Bernardom, Margarida je bila tisuću puta opreznija, dok sam ja to proživljavao opuštenije - iskreno je ispričao nogometaš. | Foto: Instagram