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FOTO I Bugari imaju zanimljivo rješenje za Maksimir: Zatvorene tribine i zaštita od nevremena...

Bugarski studio Tvorzi predstavio je svoj natječajni rad za novi Maksimir s 35.355 potpuno natkrivenih mjesta. Njihov koncept donosi strme tribine za vatrenu atmosferu i moderan dizajn stopljen s maksimirskom šumom. Zavirite u fotogaleriju i pogledajte kako je stadion mogao izgledati
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FOTO I Bugari imaju zanimljivo rješenje za Maksimir: Zatvorene tribine i zaštita od nevremena...
Bugarski arhitektonski studio Tvorzi predstavio je svoje vizionarsko idejno rješenje za novi stadion Maksimir pod konceptualnim nazivom 'Zagrebački greben' | Foto: Tvorzi
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Bugarski arhitektonski studio Tvorzi predstavio je svoje vizionarsko idejno rješenje za novi stadion Maksimir pod konceptualnim nazivom 'Zagrebački greben' | Foto: Tvorzi
Komentari 30

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