FOTO I Bugari imaju zanimljivo rješenje za Maksimir: Zatvorene tribine i zaštita od nevremena...

Bugarski studio Tvorzi predstavio je svoj natječajni rad za novi Maksimir s 35.355 potpuno natkrivenih mjesta. Njihov koncept donosi strme tribine za vatrenu atmosferu i moderan dizajn stopljen s maksimirskom šumom. Zavirite u fotogaleriju i pogledajte kako je stadion mogao izgledati
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Bugarski arhitektonski studio Tvorzi predstavio je svoje vizionarsko idejno rješenje za novi stadion Maksimir pod konceptualnim nazivom 'Zagrebački greben'
| Foto: Tvorzi
Bugarski arhitektonski studio Tvorzi predstavio je svoje vizionarsko idejno rješenje za novi stadion Maksimir pod konceptualnim nazivom 'Zagrebački greben' |
Foto: Tvorzi
Bugarski arhitektonski studio Tvorzi predstavio je svoje vizionarsko idejno rješenje za novi stadion Maksimir pod konceptualnim nazivom 'Zagrebački greben'
| Foto: Tvorzi
Projekt je predvidio nogometnu arenu s točno 35.355 sjedećih mjesta, čime u potpunosti zadovoljava sve stroge kriterije za dobivanje licence UEFA 4. kategorije.
| Foto: Tvorzi
Glavna ideja projekta bila je oblikovati vanjski volumen stadiona prema reljefu i identitetu Zagreba, spajajući planinsku siluetu Medvednice s urbanom matricom grada.
| Foto: Tvorzi
Vanjska fasada i krovna konstrukcija formirani su kroz dinamične, prelomljene linije koje stvaraju dojam prirodnog grebena koji se uzdiže iznad Maksimirske ceste.
| Foto: Tvorzi
Za razliku od pobjedničkog rada s otvorenim uglovima, Tvorzijevo rješenje nudi kompaktnu i potpuno natkrivenu cjelinu koja pruža maksimalnu zaštitu od vremenskih nepopusta.
| Foto: Tvorzi
Tribine su projektirane s izrazito strmim nagibom kako bi se gledatelji približili travnjaku, stvarajući zbijenu i zastrašujuću navijačku atmosferu za gostujuće momčadi.
| Foto: Tvorzi
Projekt stavlja snažan naglasak na ekološki i pejzažni kontekst, vizualno produžujući zelenilo Parka Maksimir na same pristupne rampe i pješački plato.
| Foto: Tvorzi
Foto Tvorzi
Vanjski omotač zamišljen je s perforiranim i polutransparentnim panelima koji noću omogućuju spektakularne svjetlosne efekte u plavim tonovima Dinama i bojama hrvatske reprezentacije.
| Foto: Tvorzi
Foto Tvorzi
Gledatelji stadionu pristupaju preko prostrane uzdignute pješačke esplanade koja odvaja navijačke tokove od prometa i osigurava brz i siguran ulazak na tribine
| Foto: Tvorzi
Unutarnji raspored gledališta podijeljen je na dva glavna prstena, uz ekskluzivni međupojas namijenjen VIP ložama i klupskim ugostiteljskim sadržajima
| Foto: Tvorzi
Zapadni sektor sadrži raskošne skybox lože, prostrani lounge za sponzore i moderan medijski centar prilagođen najvišim standardima televizijskih prijenosa Lige prvaka.
| Foto: Tvorzi
Foto Tvorzi
Ispod stadionskog platoa predviđena je prostrana podzemna garaža te zasebni logistički ulazi za autobuse momčadi, hitne službe i tehničku podršku
| Foto: Tvorzi
Foto Tvorzi
Foto Tvorzi
Foto Tvorzi
Foto Tvorzi
Foto Tvorzi
Foto Tvorzi
Foto Tvorzi