FOTO I ovo je proslava!? Kultni NBA klub osvojio titulu nakon 53 godine. Scene su kaotične

Usred slavlja, stotine pretežno mladih ljudi nagurale su se u konvoj od oko 15 shuttle autobusa na Times Squareu, vozila koja su prevozila nogometne navijače s utakmice Brazila i Maroka na Svjetskom prvenstvu. Neki su se popeli na krovove, ušli u autobuse i sjeli na vozačka sjedala. | Foto: Shannon Stapleton