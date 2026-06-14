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NERED ZBOG NASLOVA

FOTO I ovo je proslava!? Kultni NBA klub osvojio titulu nakon 53 godine. Scene su kaotične

Proslava povijesne pobjede New York Knicksa pretvorila se u kaos na ulicama Manhattana, zapaljen je čak i autobus Svjetskog prvenstva, 17-godišnjak je upucan u stopalo, a policija je morala intervenirati
FOTO I ovo je proslava!? Kultni NBA klub osvojio titulu nakon 53 godine. Scene su kaotične
Tisuće navijača izlilo se na ulice New Yorka nakon što su Knicksi pobijedili San Antonio Spurse i osvojili NBA naslov, prvi u 52 godine. Navijači su palili vatromet i dimne bombe, skandirajući 'Knicks za pet!' dok su barovi i vanjski prostori pucali po šavovima od euforije. | Foto: Reuters
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Tisuće navijača izlilo se na ulice New Yorka nakon što su Knicksi pobijedili San Antonio Spurse i osvojili NBA naslov, prvi u 52 godine. Navijači su palili vatromet i dimne bombe, skandirajući 'Knicks za pet!' dok su barovi i vanjski prostori pucali po šavovima od euforije. | Foto: Reuters
Komentari 2

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