FOTO I ovo je proslava!? Kultni NBA klub osvojio titulu nakon 53 godine. Scene su kaotične

Proslava povijesne pobjede New York Knicksa pretvorila se u kaos na ulicama Manhattana, zapaljen je čak i autobus Svjetskog prvenstva, 17-godišnjak je upucan u stopalo, a policija je morala intervenirati
Tisuće navijača izlilo se na ulice New Yorka nakon što su Knicksi pobijedili San Antonio Spurse i osvojili NBA naslov, prvi u 52 godine. Navijači su palili vatromet i dimne bombe, skandirajući 'Knicks za pet!' dok su barovi i vanjski prostori pucali po šavovima od euforije.
| Foto: Reuters
Tisuće navijača izlilo se na ulice New Yorka nakon što su Knicksi pobijedili San Antonio Spurse i osvojili NBA naslov, prvi u 52 godine. Navijači su palili vatromet i dimne bombe, skandirajući 'Knicks za pet!' dok su barovi i vanjski prostori pucali po šavovima od euforije. |
Foto: Reuters
Tisuće navijača izlilo se na ulice New Yorka nakon što su Knicksi pobijedili San Antonio Spurse i osvojili NBA naslov, prvi u 52 godine. Navijači su palili vatromet i dimne bombe, skandirajući 'Knicks za pet!' dok su barovi i vanjski prostori pucali po šavovima od euforije.
| Foto: Reuters
Foto Christian Monterrosa
Usred slavlja, stotine pretežno mladih ljudi nagurale su se u konvoj od oko 15 shuttle autobusa na Times Squareu, vozila koja su prevozila nogometne navijače s utakmice Brazila i Maroka na Svjetskom prvenstvu. Neki su se popeli na krovove, ušli u autobuse i sjeli na vozačka sjedala.
| Foto: Shannon Stapleton
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Jedan žuti školski autobus, posebno unajmljen za prijevoz nogometnih navijača, zapaljen je, a najmanje tri druga autobusa pretrpjela su značajnu štetu.
| Foto: Shannon Stapleton
Pojedini brazilski navijači pridružili su se navijačima Knicksa na krovovima autobusa, mašući nacionalnim zastavama usred kaosa.
| Foto: Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Na Times Squareu oko 2 sata ujutro upucan je 17-godišnjak, zadobio je prostrijelnu ranu u stopalo. Policija je privela tri osobe kao osumnjičene, a muškarac s krvavim licem viđen je kako hoda kroz gomilu, no uzrok njegove ozljede nije odmah utvrđen.
| Foto: Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Policija je ogradila ulice i nakon dva sata intervenirala. Policajci u opremi za razbijanje demonstracija ušli su u gomilu, a konjanici su čistili ulice oko Madison Square Gardena.
| Foto: Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Unatoč kaosu, dio navijača ostao je miran. - Izražavaju svoju sreću, malo nasilno, ali tako je u cijelom svijetu kada momčad pobijedi - rekao je jedan svjedok.
| Foto: Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Pobjeda Knicksa ima poseban povijesni značaj, klub nije osvojio naslov od 1973., a ovo im je bio tek treći nastup u finalu. Carol Marino, agentica za nekretnine koja je gledala utakmicu u baru, opisala je atmosferu jednostavno. - O, moj Bože. Kao da je Nova godina puta dvadeset - rekla je.
| Foto: Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Noć je završila s policijom koja je čistila ulice, nekoliko uhićenih i zapaljenjem autobusa koji su bili simbolično u srcu dvostruke sportske noći, one košarkaške i one nogometne. New York je u jednoj noći dobio NBA prvaka i međunarodnu vijest o neredima.
| Foto: Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS
Foto Christian Monterrosa/REUTERS