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FOTO Izbornik Tucak i Mateša sa ženom pratili plasman Jadrana u vaterpolsku Ligu prvaka

Vaterpolisti splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj Ligi prvaka nakon pobjede nad mađarskim Honvedom. Utakmicu u Splitu nisu propustili ni brojni poznati koji su se našli na tribinama bazena na Poljudu
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Split: Kvalifikacije za ulazak u Ligu prvaka, Endo Plus Service Honved - VK Jadran Split
Vaterpolisti splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj Ligi prvaka ove sezone nakon što su u nedjelju u Splitu u utakmici 3. kola skupine C kvalifikacija sa 12-6 (4-2, 3-3, 4-1, 1-0) svladali mađarski Honved. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Vaterpolisti splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj Ligi prvaka ove sezone nakon što su u nedjelju u Splitu u utakmici 3. kola skupine C kvalifikacija sa 12-6 (4-2, 3-3, 4-1, 1-0) svladali mađarski Honved. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 1

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