POGLEDAJTE SLAVLJE FOTO Izbornik Tucak i Mateša sa ženom pratili plasman Jadrana u vaterpolsku Ligu prvaka

Vaterpolisti splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj Ligi prvaka nakon pobjede nad mađarskim Honvedom. Utakmicu u Splitu nisu propustili ni brojni poznati koji su se našli na tribinama bazena na Poljudu

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