FOTO Izbornik Tucak i Mateša sa ženom pratili plasman Jadrana u vaterpolsku Ligu prvaka

Vaterpolisti splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj Ligi prvaka nakon pobjede nad mađarskim Honvedom. Utakmicu u Splitu nisu propustili ni brojni poznati koji su se našli na tribinama bazena na Poljudu
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Vaterpolisti splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj Ligi prvaka ove sezone nakon što su u nedjelju u Splitu u utakmici 3. kola skupine C kvalifikacija sa 12-6 (4-2, 3-3, 4-1, 1-0) svladali mađarski Honved.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Vaterpolisti splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj Ligi prvaka ove sezone nakon što su u nedjelju u Splitu u utakmici 3. kola skupine C kvalifikacija sa 12-6 (4-2, 3-3, 4-1, 1-0) svladali mađarski Honved.
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Vaterpolisti splitskog Jadrana osigurali su nastup u vaterpolskoj Ligi prvaka ove sezone nakon što su u nedjelju u Splitu u utakmici 3. kola skupine C kvalifikacija sa 12-6 (4-2, 3-3, 4-1, 1-0) svladali mađarski Honved.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Utakmicu u Splitu nisu propustili ni izbornik vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak koji je na tribinama snimljen u društvu bivšeg predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Uz Tucka i Matešu, bila je i Mateševa žena Blanka. Par se oženio prije tri godine
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Po dva gola za Jadran su zabili Zvonimir Butić, Mislav Ćurković, Ivan Domagoj Jović, Nardo Skejić i Dušan Matković. Vratar Toni Popadić obranio je devet od 15 udaraca prema svom golu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kod Mađara tri je gola zabio Bendeguz Ekler, a po jedan Luis Carlos Araya, Lazar Vicković i Henrik Simon.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Panathinaikosa je također osigurao igranje Lige prvaka nakon što je pobijedio Honved s 9-7 (2-1, 2-1, 3-3, 2-2) te Jadran s 15-14.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Hrvatski doprvak je tako današnjom pobjedom nad Honvedom zauzeo drugo mjesto koje vodi također prema Ligi prvaka.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Zagrebačka Mladost, aktualni hrvatski prvak, direktno je izborila plasman u Ligu prvaka.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL