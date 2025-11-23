Obavijesti

FOTO Japanka navukla badić i tangice nakon naporne sezone: 'Ja jednostavno pripadam plaži'

Sa samo 20 godina pobijedila je Serenu Williams u finalu US Opena i postala teniska senzacija. Postala je prva azijska tenisačica na vrhu WTA ljestvice, a zatim je vodila borbu s mentalnim zdravljem, pa rodila dijete i prekinula vezu s dugogodišnjim partnerom. Sada na terenu izgleda snažnija nego ikad s novom perspektivom
Japanska tenisačica Naomi Osaka (28) polako se vraća u vrhunsku formu. Nakon godina oscilacije, tijekom kojih je uzela i stanku, vratila se u top 15 i igrala polufinale US Opena.
