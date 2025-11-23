FOTO Japanka navukla badić i tangice nakon naporne sezone: 'Ja jednostavno pripadam plaži'

Sa samo 20 godina pobijedila je Serenu Williams u finalu US Opena i postala teniska senzacija. Postala je prva azijska tenisačica na vrhu WTA ljestvice, a zatim je vodila borbu s mentalnim zdravljem, pa rodila dijete i prekinula vezu s dugogodišnjim partnerom. Sada na terenu izgleda snažnija nego ikad s novom perspektivom
Nakon duge i naporne sezone, Osaka je teniske treninge i rutinu zamijenjila za plaže i more.
Objavila je niz fotografija u badiću i tangicama.
Uživa u društvu prijatelja i puni baterije za nove izazove.
"Jednostavno pripadam na plaži," napisala je na Instagramu.
Redovito mijenja kupaće kostime.
A njezini pratitelji oduševljeni su fotografijama koje su vidjeli.
Ova pobjeda nije samo sportski uspjeh; ona je kruna nevjerojatnog povratka žene koja je prošla put od slave do borbe s mentalnim zdravljem, od pauze zbog majčinstva do prekida veze, usput rušeći predrasude i postajući glasom jedne nove generacije sportaša.
Rođena u Osaki od oca s Haitija i majke Japanke, Naomi Osaka se s tri godine preselila u SAD, ali je uvijek s ponosom predstavljala Japan.
Njezin uspon bio je meteorski. Svoj prvi od četiri Grand Slam naslova osvojila je 2018. upravo na US Openu, u kontroverznom finalu protiv svoje heroine Serene Williams.
Ubrzo su uslijedili naslovi na Australian Openu (2019. i 2021.) te još jedan na US Openu (2020.), a u siječnju 2019. postala je prva azijska tenisačica na vrhu WTA ljestvice.
No, slava je imala i svoju tamnu stranu. Pritisak je postajao neizdrživ.
Nakon pobjede nad Serenom, koja je bila zasjenjena svađom američke tenisačice sa sucem, Osaka je kasnije priznala da je to bio početak njezinih "dugih napadaja depresije".
U jednom je trenutku priznala: "Kad pobijedim, ne osjećam sreću, više osjećam olakšanje. A kad izgubim, osjećam se jako tužno. Mislim da to nije normalno."
Vrhunac njezine borbe dogodio se 2021. godine, kada se povukla s French Opena odbivši sudjelovati na obaveznim konferencijama za medije kako bi zaštitila svoje mentalno zdravlje.
Njezina iskrenost odjeknula je svijetom sporta i pokrenula globalni razgovor o temi koja je predugo bila tabu. "U redu je ne biti u redu", poručila je, a njezine su riječi postale mantra za mnoge.
Osaka nikada nije bježala od zauzimanja stava. Tijekom svog pobjedničkog pohoda na US Openu 2020. godine, na teren je izlazila sa sedam različitih maski, od kojih je svaka nosila ime jedne afroameričke žrtve rasnog nasilja, dajući snažnu podršku pokretu Black Lives Matter.
Istovremeno, rušila je i stereotipe o tome kako bi se sportašica trebala ponašati ili izgledati.
Kada su je 2020. kritizirali zbog objavljivanja fotografija u bikiniju, odlučno je odgovorila braneći svoje pravo da se osjeća ugodno u vlastitoj koži.
Nakon turbulentnog razdoblja, Osaka je uzela dužu pauzu od tenisa. U siječnju 2023. objavila je da je trudna, a u srpnju je rodila kćer Shai.
Majčinstvo joj je dalo novu perspektivu i motivaciju. Vratila se na terene početkom 2024., no rezultati nisu odmah došli.
Priznala je i kako se mučila s gubitkom kilograma nakon trudnoće, što joj je zadavalo i problema s mentalnim zdravljem.
Proces je bio težak, a dodatni izazov predstavljali su i privatni problemi – u siječnju 2025. potvrdila je prekid veze s dugogodišnjim partnerom i ocem svoje kćeri, reperom Cordaeom, naglasivši da ostaju prijatelji i posvećeni roditelji.
Unatoč svemu, nije odustajala. Promjena je došla s novim trenerom, Tomaszem Wiktorowskim, bivšim trenerom Ige Świątek.
Suradnja je odmah donijela plodove, Osaka je stigla do finala velikog turnira u Montrealu, što joj je dalo vjetar u leđa za US Open.
U New Yorku je Osaka izgledala kao ona stara – nezaustavljiva, moćna i mentalno čvrsta. Protiv Gauff je odigrala gotovo savršen meč: osvojila je 32 od 38 poena na svom servisu, nije se suočila ni s jednom break-loptom i demonstrirala je snagu koja ju je nekada činila najboljom na svijetu.
Njezina reakcija nakon pobjede otkrila je koliko joj je ovaj povratak značio.
"Malo sam osjetljiva i ne želim plakati, ali iskreno, toliko sam se zabavila. Prije dvije godine, dva mjeseca nakon što sam rodila kćer, sjedila sam na tribinama i gledala Coco. Samo sam željela priliku da ponovno izađem i igram. Ovo je moj omiljeni teren na svijetu," rekla je kroz suze radosnice.
