FOTO Je li moguće? Pogledajte što radi Lindsey Vonn nekoliko tjedana od stravične nesreće

Jedna od najboljih skijašica svih vremena Lindsey Vonn prolazi kroz teški proces oporavka u SAD-u. Nakon pet zahtjevnih operacija odrađenih u Italiji nakon pada, Amerikanka odrađuje fizikalne terapije kod kuće
Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn (41) prolazi kroz najteže trenutke svog života nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Višestruke operacije i prijetnja amputacije samo su dio onoga s čime se suočava na dugom putu oporavka, a utjehu pronalazi u svom psu Chanceu.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto: Lindsey Vonn/Instagram
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Vonn, koja se vratila skijanju nakon šest godina mirovine i operacije ugradnje djelomične proteze koljena, zadobila je kompleksan prijelom tibije i oštećenje tibijalnog platoa. No, to je bio tek početak noćne more. Zbog težine ozljede razvio joj se kompartment sindrom, opasno stanje u kojem nakupljena krv stvara toliki pritisak da uništava mišiće, živce i tetive.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Bol je, kako je sama opisala, bila sto puta gora od ičega što je ikad doživjela. Amputacija je bila realna opcija, a život joj je, kako je sama rekla, spasio dr. Tom Hackett. Nakon pet operacija u Italiji, Vonn je pred sobom imala mjesece oporavka u invalidskim kolicima i na štakama, a kosti će joj, prema procjenama, zarastati oko godinu dana.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Za Vonn, koja je pred dugim i bolnim oporavkom, bezuvjetna ljubav njezina psa očito je postala ključan izvor snage dok se priprema za još jednu planinu koju mora osvojiti - onu životnu. Iako je već objavila snimke početka rehabilitacije, na kojoj radi vježbe snage i pokretljivosti, svjesna je da je put ispred nje dug. O budućnosti u skijanju, kaže, još nije spremna razgovarati.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
U teretani je počela raditi vježbe snage i voziti bicikl s kojim će povećati obujam koljena i spriječit imišiće od dodatne atrofije.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Nožne ekstenzije odlične su za jačanje kvadricepsa koji daje dodatnu potporu i stabilnost koljenu.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Nakon nekoliko mjeseci provedenih u kolicima, polako se pridiže jača mišiće da može samostalno hodati.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Foto Lindsey Vonn/Instagram
Po domu je imala improvizirano vozilo s kojim se lakše kretala i obavljala svakodnevne zadatke.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na društvenim mrežama pohvalila se kako se našminkala prvi put nakon nekoliko mjeseci.
| Foto: Lindsey Vonn/Instagram
Na grafici se mogu vidjeti sve njezine ozljede kroz karijeru. Sportski duh nije joj nestao i nakon svih nedaća.
| Foto: Infografika/24sata
Foto Instagram
Operacije nakon teškog pada odradila je u Italiji, a proces oporavka obavlja u SAD-u.
| Foto: Instagram
Foto Handout/REUTERS
Foto Handout/REUTERS
Foto Handout/REUTERS
Foto Handout/REUTERS