Rijeka je u 24. kolu HT Prve lige slavio protiv Šibenika sa 4-2.

Domaćin je poveo već u 16. minuti prekrasnim golom Selahija, na 2-0 je u 34. minuti povisio Vučkić, za 3-0 zabio je Murić, a kasnije je Vučkić došao i do drugog pogotka. No, utakmica je mogla otići u drugom smjeru u 23. minuti!

Stipe Bačelić Grgić zatresao je mrežu, skinuo dres i krenuo slaviti gol zbog čega mu je sudac Zdenko Lovrić pokazao žuti karton, a nogometaš Šibenika uhvatio se za glavu kada je vidio kakvu je glupost napravio budući da je pomoćni sudac ionako podigao zastavicu.

Na prvu, zaleđe potpuno regularno. No, kada je VAR soba provjeravala sobu već nekih 5-6 minuta, bilo je jasno da se u cijeloj situaciji provjeravaju još neki detalji!

Naime, lopta je s desne strane došla u šesnaesterac Rijeke gdje Velkovski i Solano nisu uspjeli očistiti situaciju, a lopta je došla do Bačelića Grgića koji je, nedvojbeno, bio u nedopuštenoj situaciji kada je loptu posljednji put dirao njegov suigrač Delić, no poslije toga je lopta od koljena Solana došla do veznjaka Šibenika koji je iz okreta pospremio loptu u mrežu.

Vrlo dvojbena situacija! Na kraju krajeva, VAR soba i Zdenko Lovrić donijeli su odluku o zaleđu nakon čak osam minuta provjere! A četvrti je sudac produžio prvo poluvrijeme za šest dodatnih minuta.

Šibenik je na koncu smanjio na 4-2 golovima Ćurića i Attysa.