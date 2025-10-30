Obavijesti

EVO TKO JE ONA

FOTO Jezična trenerica spasila zvijezdu Reala: 'Nije bilo lako'

Sara Duque je portugalska stručnjakinja za jezike i komunikaciju, poznata po radu s profesionalnim nogometašima. Radila je s Julianom Alvarezom, Endrickom pa i Trentom Alexander Arnoldom kojeg je pohvalila na društvenim mrežama
