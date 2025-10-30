FOTO Jezična trenerica spasila zvijezdu Reala: 'Nije bilo lako'

Sara Duque je portugalska stručnjakinja za jezike i komunikaciju, poznata po radu s profesionalnim nogometašima. Radila je s Julianom Alvarezom, Endrickom pa i Trentom Alexander Arnoldom kojeg je pohvalila na društvenim mrežama
Sara Duque je portugalska stručnjakinja za komunikaciju i jezike. Radi s brojnim poznatim nogometašima poput Juliana Alvareza i Trenta Alexander Arnolda, kojeg je pohvalila na društvenim mrežama.
- Pet mjeseci - toliko je trebalo, ali nije bilo lako.
Trent nije samo naučio španjolski. Odlučio je krenuti od nule, prihvatiti nesavršenost i ustrajati iz dana u dan
- Kad je stajao na toj pozornici u Madridu i govorio smireno, jasno i iskreno, nije se radilo o tečnosti jezika. Radilo se o poštovanju, hrabrosti i iskrenoj želji da pripada.
Kao njegova trenerica jezika, taj trenutak mi je značio sve - rekla je o Trentovoj prezentaciji u Realu
Sara je rođena u Portugalu, a govori šest jezika; portugalski, španjolski, engleski, talijanski, francuski i njemački, što joj omogućuje rad s igračima iz cijelog svijeta
Prije nego što se posvetila ovom poslu, radila je kao pravnica specijalizirana za sportsko pravo, a kasnije se dodatno obrazovala u psihologiji sporta i mentalnom coachingu
Sara je postala poznata nakon suradnje s poznatim nogometašima poput Argentinca Juliana Álvareza i mladog Brazilca Endricka. Osim profesionalnog rada, aktivna je i na društvenim mrežama
Slikala se i s Viniciusom Juniorom
Iako je rođena u Portugalu, posebno voli Argentinu, za koju je izjavila da nikada nije osjetila tako snažnu povezanost s nekom zemljom
Na Instagramu ju prati 369.000 ljudi
