FOTO Joško Gvardiol riješio se 'grive': Pogledajte novu frizuru!

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ove je sezone pustio kosu i mnoge zaintrigirao nešto dužom frizurom. Ipak, tome je došao kraj. Nakon poraza od Newcastlea, 'vatreni' je odlučio skratiti kosu i bitno promijeniti svoj izgled
Hrvatski reprezentativac i nogometaš Manchester Cityja, Joško Gvardiol, predstavio je novu frizuru na konferenciji za javnost.
| Foto: Ed Sykes
Uoči utakmice Lige prvaka, Gvardiol je odgovarao na pitanja novinara, a pažnju je zaplijenio vidno drugačijim izgledom.
Ovako je izgledao prije nekoliko dana, u subotu, kada je njegov City izgubio od Newcastlea.
Popularni 'vatreni' u posljednje je vrijeme pustio dužu kosu, ali očito mu je nedostajala jednostavnost.
Tako je znatno skratio frizuru i podsjetio na stare dane.
U listopadu je privukao pažnju zanimljivom frizurom. Pustio je nešto dužu kosu, koju je na utakmici morao obuzdati trakom.
"Joško izgleda kao da ga je napravio Mo Salah", "Mo Sallah jesi li to ti?", komentirali su njegovi pratitelji.
Frizerski salon u kojem je "nabavio" novu frizuru na Instagramu se pohvalio cijelim procesom, a u isti salon brine i o kosi još jednog našeg reprezentativca, Matea Kovačića, s kojim Joško igra i u Manchester Cityju.
Neki su imali u druge ideje. "Nakon nogometa: turske sapunice", napisala mu je jedna obožavateljica.
Nije tajna da su za obožavateljice poludjele za Joškom čim se pojavio na nogometnoj sceni. Nakon bronce u Katru na glavnom zagrebačkom trgu su ga dočekale brojne obožavateljice s transparentima.
Široki osmijeh i crna brada postali su mu zaštitni znak tijekom posljednjih nekoliko godina.
Mnoge je zanimalo kako je Gvardiol izgledao dok je bio mlađi i bez brade, a on je detalje objavio jednom prilikom na svojim društvenim mrežama.
Joška Gvardiola hvale svi svjetski mediji zbog sjajne igre za Manchester City, a navijači ističu kako je najbolji branič u momčadi.
Gvardiol je u Manchester City došao iz RB Leipziga za 90 milijuna eura prije dvije godine, a s klubom je dosad osvojio četiri trofeja.
