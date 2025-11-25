Obavijesti

Galerija

Komentari 9
NOVI IMIDŽ 'VATRENOG'

FOTO Joško Gvardiol riješio se 'grive': Pogledajte novu frizuru!

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ove je sezone pustio kosu i mnoge zaintrigirao nešto dužom frizurom. Ipak, tome je došao kraj. Nakon poraza od Newcastlea, 'vatreni' je odlučio skratiti kosu i bitno promijeniti svoj izgled
UEFA Champions League - Manchester City Press Conference
Hrvatski reprezentativac i nogometaš Manchester Cityja, Joško Gvardiol, predstavio je novu frizuru na konferenciji za javnost. | Foto: Ed Sykes
1/39
Hrvatski reprezentativac i nogometaš Manchester Cityja, Joško Gvardiol, predstavio je novu frizuru na konferenciji za javnost. | Foto: Ed Sykes
Komentari 9

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025