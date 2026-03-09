FOTO Jutta iz klizaljki uskočila u badić! Evo što radi nakon Igara

Nizozemska klizačica Jutta Leerdam na Zimskim je olimpijskim igrama u Milanu ostvarila san svakog sportaša - osvojila je zlatnu medalju i postavila olimpijski rekord. Evo kako provodi slobodno vrijeme nakon povijesnog uspjeha
Nizozemska senzacija brzog klizanja, Jutta Leerdam (27), nakon Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026. ne prestaje oduševljavati javnost.
Nizozemska senzacija brzog klizanja, Jutta Leerdam (27), nakon Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026. ne prestaje oduševljavati javnost.
Nizozemska senzacija brzog klizanja, Jutta Leerdam (27), nakon Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026. ne prestaje oduševljavati javnost.
Osvojila je zlato na 1000 metara uz novi olimpijski rekord te srebro na 500 metara, no njezine aktivnosti nakon povratka kući pokazuju da je jednako uspješna i izvan ledene staze.
Po povratku u Nizozemsku dočekana je uz najviše državne počasti. Nizozemska kraljevska obitelj dodijelila joj je viteški naslov Reda Oranje-Nassau, priznanje za izniman doprinos društvu.
Ipak, nakon iscrpljujuće sezone, Leerdam je uzela zasluženi odmor, a sa svojih više od šest milijuna pratitelja na Instagramu podijelila je "post-olimpijski camera roll" s trenucima opuštanja.
Slobodno vrijeme provela je u luksuznom resortu uživajući u društvu svog ljubimca, biciklirajući i guštajući u hrani.
Zlatni retriever Thor jedva je dočekao da se sjajna Nizozemka vrati doma.
- Olimpijske igre su gotove. I prije nego što sam započela ovo putovanje, već sam pobijedila u životu jer imam najnevjerojatnije ljude oko sebe. Postati olimpijska prvakinja ispunjava moj popis snova. Osjećam se vrlo ispunjeno, izjavila je klizačica nakon Igara.
Njezina veza s Jakeom Paulom, s kojim se zaručila u ožujku 2025., dodatno je proširila njezin doseg izvan sportskih krugova. Upoznali su se, kako i priliči modernom dobu, kada joj je Paul poslao poruku na Instagramu. Iako je u početku bila skeptična, priznala je da je on "potpuna suprotnost" slici koju je o njemu stvorila putem medija.
Njezino olimpijsko pobjedničko odijelo prodano je na humanitarnoj aukciji za nevjerojatnih 195.000 eura, čime je srušen prethodni rekord platforme MatchWornShirt koji je držao dres Cristiana Ronalda. Sav prihod doniran je njezinom prvom klizačkom klubu, Pijnacker, s ciljem inspiriranja novih generacija mladih sportaša.
