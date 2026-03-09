Obavijesti

ZANOSNA LJEPOTICA

FOTO Jutta iz klizaljki uskočila u badić! Evo što radi nakon Igara

Nizozemska klizačica Jutta Leerdam na Zimskim je olimpijskim igrama u Milanu ostvarila san svakog sportaša - osvojila je zlatnu medalju i postavila olimpijski rekord. Evo kako provodi slobodno vrijeme nakon povijesnog uspjeha
Nizozemska senzacija brzog klizanja, Jutta Leerdam (27), nakon Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini 2026. ne prestaje oduševljavati javnost. | Foto: Instagram
