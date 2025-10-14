FOTO Kad Diletta ima slobodan vikend, onda pozira polugola...

Diletta Leotta, sportska novinarka i modna ikona, dominira društvenim mrežama stilom i profesionalizmom. Od pravnice do zvijezde, njezina priča je prava senzacija
Talijanska sportska novinarka i TV voditeljica Diletta Leotta ponovno je uzburkala društvene mreže, dokazujući da svaki njezin potez, bio on profesionalni ili privatan, izaziva pažnju.
Iako je njezina objava o "sporoj nedjelji" postala sinonim za opuštene trenutke kod kuće, nedavne fotografije s modne revije u haljini s uzorkom leoparda pokazale su da Leotta s jednakom lakoćom dominira i glamuroznim događajima i intimom vlastitog doma, uvijek izazivajući lavinu reakcija.
Niz fotografija na kojima pozira u smjeloj kreaciji koja podsjeća na donje rublje, a koju potpisuje Roberto Cavalli, privukao je milijune lajkova i komentara.
Obožavatelji su hvalili njezin izgled, opisujući je kao "nestvarno lijepu" i "prirodnu ljepoticu".
Rođena 16. kolovoza 1991. u Cataniji na Siciliji, Giulia Diletta Leotta gradila je karijeru putem koji nije bio nimalo tipičan. Prije nego što je postala ikona sportskih prijenosa, diplomirala je pravo na prestižnom Sveučilištu LUISS u Rimu 2015. Mnogi su je zbog toga prozvali "štrebericom", no ona je dokazala da ljepota i inteligencija idu ruku pod ruku.
Karijeru je započela kao voditeljica vremenske prognoze, no ubrzo je prešla u svijet sporta. Postala je zaštitno lice prijenosa talijanske Serie B na Sky Sportu, a od sezone 2018/19. glavna je voditeljica prijenosa Serie A na streaming servisu DAZN. Njezin profesionalizam, karizma i poznavanje nogometa donijeli su joj vojsku obožavatelja, a njezin Instagram profil danas broji preko 9,2 milijuna pratitelja, više nego mnogi nogometni klubovi.
Osim sporta, Leotta se okušala i u drugim formatima. Vodila je radijske emisije, izbor za Miss Italije, a 2020. stala je na pozornicu kao suvoditeljica legendarnog glazbenog festivala Sanremo.
Leottin modni izričaj jednako je praćen kao i njezini profesionalni angažmani. Njezine objave s ljetovanja redovito postaju viralne, bilo da pozira u minijaturnom ružičastom bikiniju, elegantnom jednodijelnom crnom kupaćem kostimu ili opuštenim ljetnim kombinacijama. Obožavatelji često komentiraju kako ima "tijelo za poželjeti" i hvale njezin "prizemljen stil".
Međutim njezina pojava i odjevne kombinacije nisu uvijek nailazile na odobravanje. Švicarska voditeljica Valentina Maceri kritizirala je njezine outfite, kao i one drugih voditeljica na DAZN-u, nazivajući ih "vulgarnima". Leotta se našla i u središtu kontroverze kada je reklama u kojoj je glumila zabranjena zbog "pretjerano seksualiziranog sadržaja".
Sama Leotta svjesna je uloge koju je njezin izgled odigrao u karijeri. U intervjuu za Gazzetta dello Sport priznala je: "Je li mi ljepota pomogla? Slika je važna, ali priprema i sposobnost praćenja događaja još su važniji. Ljubav prema poslu i profesionalizam uvijek su mi bili na prvom mjestu."
Privatni život Dilette Leotte također je pod stalnim povećalom javnosti. Njezina veza s njemačkim golmanom Lorisom Kariusom, bivšim članom Liverpoola, od početka je privlačila veliku pažnju, a neki su ih mediji prozvali "novim Beckhamima". Par se upoznao na Tjednu mode u Parizu 2022., a Leotta je kasnije izjavila da je to bila "ljubav na prvi pogled".
U kolovozu 2023., na 32. rođendan, rodila je kćer Ariju. Sretni par vjenčao se u lipnju 2024. na intimnoj ceremoniji na sicilijanskom otoku Vulcano. Unatoč slavi, trude se voditi što normalniji život. "Kod kuće se moj jadni muž mora nositi sa mnom u trenirci i bez potpetica", našalila se jednom prilikom.
Diletta Leotta danas je puno više od lijepe voditeljice. Ona je uspješna poslovna žena, pravnica, majka i medijski fenomen koja vješto balansira između glamura, profesionalizma i obiteljskog života. Svakom novom objavom, bilo da se radi o "sporoj nedjelji" ili crvenom tepihu, potvrđuje status jedne od najutjecajnijih žena talijanske javne scene.
