FOTO Kad Diletta ima slobodan vikend, onda pozira polugola...

Rođena 16. kolovoza 1991. u Cataniji na Siciliji, Giulia Diletta Leotta gradila je karijeru putem koji nije bio nimalo tipičan. Prije nego što je postala ikona sportskih prijenosa, diplomirala je pravo na prestižnom Sveučilištu LUISS u Rimu 2015. Mnogi su je zbog toga prozvali "štrebericom", no ona je dokazala da ljepota i inteligencija idu ruku pod ruku. | Foto: Instagram