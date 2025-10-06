Obavijesti

DALIĆ DAO POŠTEDU KAPETANU

FOTO Kako je dobro vidjeti te opet! Poznato lice opet je s 'vatrenima', Luka nije trenirao

Zlatko Dalić okupio je hrvatske reprezentativce ususret kvalifikacijskih utakmica. Prva na redu je Češka, 9. listopada u Pragu, a tri dana kasnije Gibraltar gostuje u Varaždinu. Vatreni su u ponedjeljak navečer odradili prvi trening na terenu 'Luka Modrić...
Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije
Dok su njegove kolege trenirale na terenu koji je dobio ime njemu u čast, Luke Modrića nije bilo. Kako je u nedjelju navečer igrao derbi s Milanom protiv Juventusa, izbornik mu je dao poštedu, kao i Jošku Gvardiolu, pa su njih dvojica radili u teretani. Trenirali nisu niti Luka Sučić i Ivan Smolčić, koji su naknadno dobili poziv i pojavit će se tijekom utorka. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
