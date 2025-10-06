DALIĆ DAO POŠTEDU KAPETANU
FOTO Kako je dobro vidjeti te opet! Poznato lice opet je s 'vatrenima', Luka nije trenirao
Zlatko Dalić okupio je hrvatske reprezentativce ususret kvalifikacijskih utakmica. Prva na redu je Češka, 9. listopada u Pragu, a tri dana kasnije Gibraltar gostuje u Varaždinu. Vatreni su u ponedjeljak navečer odradili prvi trening na terenu 'Luka Modrić...
Dok su njegove kolege trenirale na terenu koji je dobio ime njemu u čast, Luke Modrića nije bilo. Kako je u nedjelju navečer igrao derbi s Milanom protiv Juventusa, izbornik mu je dao poštedu, kao i Jošku Gvardiolu, pa su njih dvojica radili u teretani. Trenirali nisu niti Luka Sučić i Ivan Smolčić, koji su naknadno dobili poziv i pojavit će se tijekom utorka.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
A nakon dugo vremena pojavilo se omiljeno lice i onaj njegov prepoznatljivi osmijeh. Mateo Kovačić priključio se reprezentaciji nakon čak sedam mjeseci. Posljednju utakmicu odigrao je protiv Francuske u Ligi nacija pa propustio okupljanja u lipnju i rujnu zbog ozljede. Još nije u najboljoj formi, ali i takav će biti od velike pomoći našoj reprezentaciji.
Na treningu smo vidjeli još jedno znano lice. Domagoj Bradarić dobio je poziv nakon četiri godine, posljednji put je u krugu reprezentacije bio tijekom Europskog prvenstva 2021. godine, ali nakon turnira je ispao s popisa i više se nije vraćao. Sve do sada, dojmljivi nastupi u dresu Verone nisu prošli nezapaženo
Izbornik Zlatko Dalić je tijekom treninga nekoliko minuta proveo u razgovoru sa svojim pomoćnikom Draženom Ladićem.
Igrače je došao pozdraviti i predsjednik HNS-a Marijan Kustić
