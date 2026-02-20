FOTO Kaos na utakmici HNL-a! Pogledajte borbu Vukovara i Slavena usred snježne mećave

Snijegom prekriven Osijek svjedočio je remiju! Vukovar 1991 i Slaven Belupo odigrali su 2-2 u kaotičnim uvjetima. Gosti poveli 2-0, ali domaći Puljić s bijele točke dvaput uzvratio. Utakmica prekinuta zbog snijega, ali golovi nisu izostali
U petak je veliki dio Hrvatske pogodilo nevrijeme i snažan snijeg, a ništa drugačije nije bilo u Osijeku, gdje su od 18 sati Vukovar 1991 i Slaven Belupo odigrali prvu utakmicu 23. kola HNL-a.
Naime, nakon 70-ak minuta utakmica je bila kratko prekinuta jer je snježni omotač prekrio travnjak.
Zbog toga su nekoliko raspoloženih pojedinaca uzeli alat u ruke i primili se posla.
Čistili su linije, od aut linija do kaznenog prostora, a nakon nekoliko minuta utakmica se nastavila.
Utakmica je završila 2-2.
Gosti su poveli 2-0 golovima Leonarda Zute (11) i Josipa Mitrovića (36), dok je za domaće dvostruki strijelac s bijele točke bio Jakov Puljić (41-11m, 82-11m).
Susret u osječkom Gradskom vrtu odigran je po teškim vremenskim uvjetima, što je dvoboj više odmicao to je snijeg jače padao te je u drugom poluvremenu travnjak u potpunosti bio prekriven snijegom
Stoga ne čudi kako su tri od četiri pogotka postignuta još u prvih 45 minuta.
Gosti iz Koprivnice poveli su lijepim udarcem Žute koji je sa 20-ak metara iskosa s lijeve strane pogodio suprotni kut nemoćnog Pintola.
Na 2-0 Slaven je poveo u 36. minuti kada je Crepulja poslao okomitu loptu za Mitrovića koji je pobjegao svom čuvaru Calhanogluu i onda rutinski svladao domaćeg vratara.
Nedugo potom domaći su se vratili u igru.
Međimorec je u pokušaju blokiranja udarca pao na loptu u svom kaznenom udarcu i dotaknuo ju rukom pa je Vukovar dobio priliku iz kaznenog udarca, a ssiguran izvođač bio je Puljić.
U nastavku susreta i dalje se igralo dinamično unatoč teškim uvjetima zbog kojih je dvoboj u 71. minuti nakratko i prekinut kako bi se očistile linije na igralištu, ali rezultat se promijenio samo jednom.
Lepinjica se predugo namještao za ispucavanje lopte iz svog kaznenog prostora pa se ispred njega ubacio Banovec te je veznjak gostiju umjesto lopte opalio po nogama domaćeg napadača, a sudac Melnjak je opet dosudio kazneni udarac za Vukovarce kojega je Puljić pretvorio u gol.
