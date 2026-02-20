Obavijesti

SNIJEG U OSIJEKU

FOTO Kaos na utakmici HNL-a! Pogledajte borbu Vukovara i Slavena usred snježne mećave

Snijegom prekriven Osijek svjedočio je remiju! Vukovar 1991 i Slaven Belupo odigrali su 2-2 u kaotičnim uvjetima. Gosti poveli 2-0, ali domaći Puljić s bijele točke dvaput uzvratio. Utakmica prekinuta zbog snijega, ali golovi nisu izostali
Osijek: Djelatnici čiste travnjak tijekom utakmice Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo
U petak je veliki dio Hrvatske pogodilo nevrijeme i snažan snijeg, a ništa drugačije nije bilo u Osijeku, gdje su od 18 sati Vukovar 1991 i Slaven Belupo odigrali prvu utakmicu 23. kola HNL-a. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
