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ŠOKIRALA JE SVE

FOTO Kapetanica španjolskog velikana šokirala je potezom. Pridružila se stranici za odrasle

Lola Gallardo, kapetanica i golmanica Atlético Madrida, otvorila je profil na platformi za odrasle, no najavila je da ondje neće objavljivati eksplicitan sadržaj. Ondje će prikazati pripreme za trening, utakmice...
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FOTO Kapetanica španjolskog velikana šokirala je potezom. Pridružila se stranici za odrasle
Kapetanica i golmanica madridskog Atlética Lola Gallardo (33) iznenadila je cjelokupnu sportsku javnost svojom odlukom da se pridruži digitalnoj platformi usko povezanoj sa sadržajem za odrasle. | Foto: Instagram
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Kapetanica i golmanica madridskog Atlética Lola Gallardo (33) iznenadila je cjelokupnu sportsku javnost svojom odlukom da se pridruži digitalnoj platformi usko povezanoj sa sadržajem za odrasle. | Foto: Instagram
Komentari 2

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