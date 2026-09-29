FOTO Kapetanica španjolskog velikana šokirala je potezom. Pridružila se stranici za odrasle

Njezina neobična objava odmah je munjevito izazvala golemu lavinu raznovrsnih komentara diljem brojnih društvenih mreža na internetu. Mnogi se obožavatelji, ali i kritičari, glasno i otvoreno pitaju zašto je jedna tako izrazito elitna nogometašica odabrala tu platformu kada joj na slobodnom tržištu stoje na raspolaganju i brojne druge, daleko prihvatljivije opcije poput pretplata na YouTubeu ili Instagramu. | Foto: Instagram