FOTO Kapetanica španjolskog velikana šokirala je potezom. Pridružila se stranici za odrasle

Lola Gallardo, kapetanica i golmanica Atlético Madrida, otvorila je profil na platformi za odrasle, no najavila je da ondje neće objavljivati eksplicitan sadržaj. Ondje će prikazati pripreme za trening, utakmice...
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Kapetanica i golmanica madridskog Atlética Lola Gallardo (33) iznenadila je cjelokupnu sportsku javnost svojom odlukom da se pridruži digitalnoj platformi usko povezanoj sa sadržajem za odrasle.
| Foto: Instagram
Kapetanica i golmanica madridskog Atlética Lola Gallardo (33) iznenadila je cjelokupnu sportsku javnost svojom odlukom da se pridruži digitalnoj platformi usko povezanoj sa sadržajem za odrasle. |
Foto: Instagram
Kapetanica i golmanica madridskog Atlética Lola Gallardo (33) iznenadila je cjelokupnu sportsku javnost svojom odlukom da se pridruži digitalnoj platformi usko povezanoj sa sadržajem za odrasle.
| Foto: Instagram
Španjolska reprezentativka i iskusna igračica tvrdi da na ovaj način želi iskreno dokumentirati vlastiti svakodnevni život na terenu, ali i potpuno izvan njega.
| Foto: Instagram
Službeno je pokrenula svoj osobni profil na platformi za odrasle krajem rujna ove godine. Iako se ta mrežna platforma uglavnom asocira uz eksplicitne materijale, španjolska sportska zvijezda stalno naglašava kako će njezin sadržaj biti sasvim i potpuno drukčiji od onoga što šira javnost obično očekuje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Umjesto tradicionalnih sportskih medija, odabrala je ovakav inovativan format kako bi najvjernijim fanovima pružila ekskluzivan i nefiltriran pristup svojim iscrpljujućim treninzima, taktičkim pripremama za ključne utakmice, ali i dugim putovanjima. Njezin je jedini cilj iz prve ruke svima pokazati što doista stoji iza duge karijere na najvišoj mogućoj nogometnoj razini.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ženski nogomet masovno raste u popularnosti i strahovito je uzbudljivo biti aktivan dio te predivne priče. Još moramo nevjerojatno puno raditi kako bismo prave navijače sasvim približili igračicama, a to je moj glavni razlog zašto s ovolikim entuzijazmom i radošću dolazim na platformu OnlyFans - izjavila je raspoložena Gallardo povodom otvaranja profila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Španjolka dalje objašnjava i redovito dodaje kako joj navedena platforma nudi zaista jedinstven privatni prostor gdje njezina vjerna publika može neprestano i slobodno pratiti cijelu klupsku sezonu te je konačno osobno upoznati izvan strogih granica zelenog travnjaka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Lola Gallardo je u braku s Cristinom Vicente. Zaručile su se u prosincu 2023., a vjenčale su se u lipnju 2025. godine. U lipnju 2026. objavile su i da čekaju prvo zajedničko dijete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao jedan od svojih glavnih rezultatskih i pravih sportskih ciljeva jasno ističe dugo iščekivani povratak svog Atlética u natjecanje koje organizira Uefa, čuvenu Ligu prvakinja u sezoni 2027./28., a baš taj teški natjecateljski put planira iznimno detaljno i redovito dokumentirati na svom potpuno novom, svježe otvorenom digitalnom profilu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina neobična objava odmah je munjevito izazvala golemu lavinu raznovrsnih komentara diljem brojnih društvenih mreža na internetu. Mnogi se obožavatelji, ali i kritičari, glasno i otvoreno pitaju zašto je jedna tako izrazito elitna nogometašica odabrala tu platformu kada joj na slobodnom tržištu stoje na raspolaganju i brojne druge, daleko prihvatljivije opcije poput pretplata na YouTubeu ili Instagramu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tajming njezine neočekivane objave dodatno se nespretno poklopio s izrazito viralnom i provokativnom medijskom reklamom popularne mlade američke glumice Sydney Sweeney za inovativnu sportsku platformu imena Novig. Upravo ta je konkretna reklama promptno izazvala oštre kritike i silan bijes brojnih poznatih sportašica koje su je javno proglasile vrlo nepotrebnom seksualizacijom žena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Korisnici su munjevito počeli uspoređivati ove dvije specifične situacije na mrežama. Dok jedni grubo napadaju Lolu zbog navodnog licemjerja, pa objavljuju njene stare fotografije s ljetovanja s Jenni Hermoso kako bi je kompromitirali, drugi fanovi stali su u obranu. Oni odlučno ističu da ona mijenja percepciju platforme za odrasle i dokazuje da ta platforma može kvalitetno poslužiti za sport. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram