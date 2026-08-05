FOTO Kate, vidi ti se baš - sve! Sportska novinarka provocira pratitelje u oskudnim haljinama

Atraktivna voditeljica Sky Sportsa, Kate Tracey, postala je prava zvijezda, ne samo u svijetu sporta, već i na društvenim mrežama, gdje njezine odvažne modne kombinacije redovito izazivaju lavinu reakcija
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Foto Instagram
Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je poznata kao vrhunska poznavateljica sporta, njezini obožavatelji s jednakim nestrpljenjem iščekuju njezine objave u kojima ponosno pokazuje svoj smjeli stil, često birajući prozirne i izazovne komade odjeće koji malo toga ostavljaju mašti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Za proslavu svog 31. rođendana, Kate je odlučila počastiti sebe i svoje pratitelje izdanjem koje se dugo pamtilo. Odjenula je elegantnu, ali iznimno provokativnu crnu haljinu koja je bila izrađena većinom od prozirne mreže s tek nekoliko strateški postavljenih neprozirnih dijelova. Fotografije je podijelila na Instagramu uz jednostavan opis: "Rođendansko odijelo".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Obožavatelji su bili oduševljeni. "Apsolutno nevjerojatno", "Savršenstvo, čista desetka", "Vau, Kate!", bili su samo neki od komentara. Jedan je obožavatelj bio posebno inspiriran: "Rođendanske večeri uvijek bi trebale izgledati ovako moćno."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nije prvi put da je izazvala takvu pomutnju. Sličnu je reakciju izazvala i godinu ranije, kada je za svoj 30. rođendan također odabrala smjelu crnu haljinu, potvrdivši da su joj odvažne kombinacije zaštitni znak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Katein stil nije rezerviran samo za posebne prigode. Tijekom ljetnog odmora u Marbelli, oduševila je pratitelje serijom fotografija u kupaćim kostimima i ljetnim haljinama. Posebnu je pažnju privukla u narančastoj kombinaciji s dubokim dekolteom i kratkom cvjetnom suknjom, ali i u prozirnoj ljubičastoj haljini.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Čak i u televizijskom studiju, gdje vodi popularnu emisiju "Weekend Winners" na kanalu Sky Sports Racing, ne boji se eksperimentirati. Jednom se prilikom pojavila u izdanju koje je podsjećalo na lik Wednesday Addams, s bijelim ovratnikom i manžetama na crnoj haljini s prozirnim detaljima na prsima i rukavima, što su gledatelji odmah pohvalili kao "vrhunski spoj elegancije i provokacije".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno je prihvatila i novi voditeljski angažman za VillaTV, klupsku televiziju Aston Ville, gdje također plijeni pažnju svojim modnim odabirima, poput kombinacije elegantne kožne suknje i topa u bojama kluba.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je danas sinonim za glamur, njezina ljubav prema konjičkom sportu rođena je u potpuno drugačijim okolnostima. Kate se često prisjeća svog prvog odlaska na utrke, koji bi većinu ljudi zauvijek odbio od tog sporta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Moj prvi odlazak na utrke bio je usred tjedna na sumornom natjecanju u Worcesteru u kolovozu 1999. godine. Vrijeme je bilo užasno, a kvaliteta utrka još gora - ispričala je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao da to nije bilo dovoljno, dogodio se i potpuni kaos. - U zadnjoj utrci bio je konj imena Red Radish, kojeg nikad neću zaboraviti jer je pobjegao i izazvao kašnjenje od pola sata. Jedva da je itko ostao za tu zadnju utrku. Ipak, moj tata i ja smo se tako dobro zabavljali da smo ostali do samog kraja, nakon što su konačno spasili Red Radisha iz centra Worcestera. Od tog dana, nikad u životu nisam željela raditi ništa drugo osim posla u konjskim utrkama - otkrila je Kate, koja je tada imala samo pet godina i taj je dan, unatoč svemu, doživjela kao "čaroban".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ta dječačka strast i profesionalno znanje, koje je stjecala radeći za poznate trenere, danas su temelj njezine uspješne karijere. Kate Tracey je dokaz da se stručnost i odvažan stil ne isključuju, a njezina sposobnost da jednako samouvjereno analizira utrke i nosi najizazovnije kreacije osigurala joj je vojsku vjernih obožavatelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram