Obavijesti

Galerija

Komentari 1
'VATRENI' U TEKSASU

FOTO Kockice i kaubojski šeširi: Hrvati preuzeli Dallas uoči SP-a!

Hrvatski navijači već su preplavili Dallas uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Engleske u srijedu od 22 sata. U utorak ih čeka veliki korteo u centru grada s teksaškim jahačima, glazbom uživo i morem kockica
McKinney: Navijači nakon šetnje Adriatic Villageom uživali u dobrom raspoloženju
Dallas se puni navijačima iz svih krajeva svijeta, a Hrvati su već preuzeli dio atmosfere u gradu koji će u srijedu ugostiti prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/72
Dallas se puni navijačima iz svih krajeva svijeta, a Hrvati su već preuzeli dio atmosfere u gradu koji će u srijedu ugostiti prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026