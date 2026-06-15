FOTO Kockice i kaubojski šeširi: Hrvati preuzeli Dallas uoči SP-a!

Hrvatski navijači već su preplavili Dallas uoči prve utakmice Svjetskog prvenstva protiv Engleske u srijedu od 22 sata. U utorak ih čeka veliki korteo u centru grada s teksaškim jahačima, glazbom uživo i morem kockica
Dallas se puni navijačima iz svih krajeva svijeta, a Hrvati su već preuzeli dio atmosfere u gradu koji će u srijedu ugostiti prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dallas se puni navijačima iz svih krajeva svijeta, a Hrvati su već preuzeli dio atmosfere u gradu koji će u srijedu ugostiti prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dallas se puni navijačima iz svih krajeva svijeta, a Hrvati su već preuzeli dio atmosfere u gradu koji će u srijedu ugostiti prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Crveno-bijele kockice vidljive su svuda, na ulicama, uz stadion i ispred službenih vizuala Mundijala.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska reprezentacija u ponedjeljak stiže u Dallas, gdje u srijedu od 22 sata na stadionu AT&T u Arlingtonu igra prvu utakmicu grupe L protiv Engleske. Svi se nadaju da će ova generacija predvođena Lukom Modrićem ponoviti čuda iz Rusije 2018. i Katara 2022.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Uoči utakmice, u utorak od 19.15 sati organiziran je veliki korteo navijača u centru Dallasa u sklopu Parade prijateljstva. Korteo kreće u blizini hotela gdje će boraviti reprezentacija, a organizira ga udruga navijača 'Mi Hrvati'.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
U korteu neće nedostajati spektakla, nastupit će teksaški jahači na konjima, kočije, glazba uživo te more hrvatskih i američkih zastava. Cilj je pokazati svima kako Hrvati slave i pružiti glasnu podršku reprezentaciji uoči najveće utakmice.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Među navijačima koji su već stigli u Dallas ima svega, obitelji s djecom, navijača iz dijaspore i simpatizera koji su posebno doputovali iz Europe. Mnogi su iskoristili priliku za fotografiranje uz službene vizuale SP-a i upijanje atmosfere koja je zahvatila cijeli grad.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Dallas je bio domaćin i utakmice Nizozemska – Japan (2-2) na stadionu AT&T, jednom od najvećih na turniru. Isti stadion u srijedu navečer postaje pozornica za Hrvatsku i Englesku, dvoboj koji s nestrpljenjem iščekuju tisuće navijača s oba kraja Atlantika.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska dijaspora u SAD-u jedna je od najbrojnijih i najglasnijih na ovom Svjetskom prvenstvu. Navijači iz Teksasa, ali i onih koji su doputovali iz svih krajeva Amerike, zajedno čine glasnu potporu Vatrenim koji kreću u novu avanturu na najvećoj pozornici svjetskog nogometa.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/SP 2026.
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL