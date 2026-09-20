Obavijesti

Galerija

Komentari 0
RIJEČKE LJUBAVI

FOTO Koga ljube igrači Rijeke? Fruk rekao 'da', misteriozna djevojka Talijana i Portugalka

Toni Fruk je prije skoro dva mjeseca uplovio u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom Karlom, Vignato kije ime njegove odabranice. Dantas ljubi Portugalku, a BiH reprezentativac Gojak ima dvije kćeri
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Koga ljube igrači Rijeke? Fruk rekao 'da', misteriozna djevojka Talijana i Portugalka
Veznjak Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk nedavno je zaokružio razdoblje koje će zasigurno dugo pamtiti. Samo dan nakon što je pogotkom protiv irskog Derry Cityja svojoj momčadi donio važnu pobjedu u europskom susretu, Fruk je stao pred oltar s dugogodišnjom partnericom Karlom Bobić. | Foto: HNK Rijeka
1/42
Veznjak Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk nedavno je zaokružio razdoblje koje će zasigurno dugo pamtiti. Samo dan nakon što je pogotkom protiv irskog Derry Cityja svojoj momčadi donio važnu pobjedu u europskom susretu, Fruk je stao pred oltar s dugogodišnjom partnericom Karlom Bobić. | Foto: HNK Rijeka
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026