FOTO Koga ljube igrači Rijeke? Fruk rekao 'da', misteriozna djevojka Talijana i Portugalka

Toni Fruk je prije skoro dva mjeseca uplovio u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom Karlom, Vignato kije ime njegove odabranice. Dantas ljubi Portugalku, a BiH reprezentativac Gojak ima dvije kćeri
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Veznjak Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk nedavno je zaokružio razdoblje koje će zasigurno dugo pamtiti. Samo dan nakon što je pogotkom protiv irskog Derry Cityja svojoj momčadi donio važnu pobjedu u europskom susretu, Fruk je stao pred oltar s dugogodišnjom partnericom Karlom Bobić.
| Foto: HNK Rijeka
Veznjak Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk nedavno je zaokružio razdoblje koje će zasigurno dugo pamtiti. Samo dan nakon što je pogotkom protiv irskog Derry Cityja svojoj momčadi donio važnu pobjedu u europskom susretu, Fruk je stao pred oltar s dugogodišnjom partnericom Karlom Bobić. |
Foto: HNK Rijeka
Veznjak Rijeke i hrvatski reprezentativac Toni Fruk nedavno je zaokružio razdoblje koje će zasigurno dugo pamtiti. Samo dan nakon što je pogotkom protiv irskog Derry Cityja svojoj momčadi donio važnu pobjedu u europskom susretu, Fruk je stao pred oltar s dugogodišnjom partnericom Karlom Bobić.
| Foto: HNK Rijeka
Toni Fruk je svoju dugogodišnju djevojku Karlu zaprosio prošlog lipnja tijekom odmora u Grčkoj
| Foto: Instagram
Vjenčanje se održalo u crkvi svete Jelene Križarice u Kastvu, dok se slavlje s oko 180 uzvanika nastavilo u elegantnom ambijentu Kristalne dvorane hotela Kvarner u Opatiji.
| Foto: Instagram
Svoje zajedničke trenutke povremeno podijele s pratiteljima, iako Karla svoj profil na društvenim mrežama drži zatvorenim.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Tiago Dantas igrao je za Osijek, a u Rijeku je stigao u ljeto 2025. kao slobodan igrač. S njim je put Kvarnera stigla i djevojka Rita Chaves
| Foto: Instagram
Njihova veza nedavno je krunisana najljepšim poklonom. U listopadu su objavili sretnu vijest kako su postali roditelji sina
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
S druge strane, mladi talijanski ofenzivac Samuele Vignato tek gradi svoju karijeru daleko od domovine.
| Foto: Instagram
Pogled na njegov Instagram profil otkriva da ima djevojku, ali njezin identitet skriva od očiju javnosti
| Foto: Instagram
Vignato je podijelio nekoliko zajedničkih fotografija s ljetovanja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Bosanskohercegovački reprezentativac i igrač Rijeke Amer Gojak svoj privatni život drži potpuno odvojenim od svjetala reflektora.
| Foto: Instagram
On i njegova supruga Irma vjenčali su se u travnju 2022. godine u Zagrebu, u intimnom krugu obitelji i najbližih prijatelja. Irma je na vjenčanju zablistala u bež vjenčanici dugih rukava s velikom mašnom
| Foto: Instagram
Iste godine kada su se vjenčali, par je u studenom dobio prvu kćer Umu, a nedavno se njihova mala obitelj proširila za još jednog člana. Irma je na svom profilu radosno podijelila vijest o rođenju druge kćeri, kojoj su dali ime Dunja, objavivši emotivne fotografije iz rodilišta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram