FOTO Koga ljube igrači Rijeke? Fruk rekao 'da', misteriozna djevojka Talijana i Portugalka

Iste godine kada su se vjenčali, par je u studenom dobio prvu kćer Umu, a nedavno se njihova mala obitelj proširila za još jednog člana. Irma je na svom profilu radosno podijelila vijest o rođenju druge kćeri, kojoj su dali ime Dunja, objavivši emotivne fotografije iz rodilišta. | Foto: Instagram