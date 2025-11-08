KADROVI S POLJUDA FOTO Kohorta stala uz Torcidu, a splitska skupina podigla poruku za 'izdajnike'. Pogledajte fotke

SPLIT - Hajduk nije igrao na Poljudu još od 27. rujna, a Torcida je imala niz poruka i performansa na utakmici 13. kola HNL-a protiv Osijeka. Navijačka skupina Osijeka, Kohorta, pružila je podršku Torcidi, koja je ranije u subotu i prosvjedovala u Splitu