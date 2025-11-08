Obavijesti

KADROVI S POLJUDA

FOTO Kohorta stala uz Torcidu, a splitska skupina podigla poruku za 'izdajnike'. Pogledajte fotke

SPLIT - Hajduk nije igrao na Poljudu još od 27. rujna, a Torcida je imala niz poruka i performansa na utakmici 13. kola HNL-a protiv Osijeka. Navijačka skupina Osijeka, Kohorta, pružila je podršku Torcidi, koja je ranije u subotu i prosvjedovala u Splitu
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk je u sklopu 13. kola HNL-a ugostio Osijek na Poljudu, a riječ je o prvoj domaćoj utakmici 'bijelih' još od 27. rujna, pa je sukladno tome Torcida od samog početka imala niz performansa i poruka. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
