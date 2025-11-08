FOTO Kohorta stala uz Torcidu, a splitska skupina podigla poruku za 'izdajnike'. Pogledajte fotke

SPLIT - Hajduk nije igrao na Poljudu još od 27. rujna, a Torcida je imala niz poruka i performansa na utakmici 13. kola HNL-a protiv Osijeka. Navijačka skupina Osijeka, Kohorta, pružila je podršku Torcidi, koja je ranije u subotu i prosvjedovala u Splitu
Hajduk je u sklopu 13. kola HNL-a ugostio Osijek na Poljudu, a riječ je o prvoj domaćoj utakmici 'bijelih' još od 27. rujna, pa je sukladno tome Torcida od samog početka imala niz performansa i poruka.
Na početku utakmice splitska navijačka skupina podignula je koreografiju uz natpis 'Od osnutka do sada, Torcida je avangarda'.
Uskoro je Torcida podigla novu poruku: 'Hrvatska već vidje svakojakih čuda, al' ne nađe štrika za toliko Juda." To je citat slavnog pjesnika Antuna Gustava Matoša.
Moguće da je Torcida tom porukom poslala poruku nakon nedavnog incidenta u Splitu, kada su neki pripadnici navijačke skupine upali na večer srpskog društva.
Navijačka skupina Osijeka, Kohorta, podržala je Torcidu.
Kohorta je podignula transparent: 'Kohorta uz Torcidu i branitelje'.
A zatim su navijači Hajduka zapjevali nekoliko domoljubnih pjesama i pokliča...
Željko Sopić vratio se na Poljud, a srdačno se pozdravio s trenerom Hajduka Gonzalom Garcijom.
