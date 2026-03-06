FOTO Kraj ljubavi? Dončićeva draga izbrisala zajedničke fotke

Činjenica da se košarkaški superstar, s kojim je u vezi od 2016. i zaručena od 2023., nije našao ni na jednoj od pomno odabranih uspomena, izazvala je znatiželju obožavatelja. Sumnju je dodatno produbio i sam opis objave: "2016–2026. Desetljeće dobrih trenutaka, teških lekcija i svega između. Puno uspona i padova, ali ne bih promijenila niti jedan trenutak". Mnogi su se zapitali je li ovo suptilna najava novog početka ili samo proslava njezina osobnog puta. | Foto: Instagram