Komentari 2
NIŠTA BEZ DOZVOLE

FOTO Kylian Mbappé je dobio luksuzni automobil, ali ne smije ga voziti. Evo u čemu je caka

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Real Madrid C.F.

Ranije je Kylian prikupio impresivan vozni park koji uključuje Ferrari SF90 Stradale (vrijedan oko 465.000 €), Cadillac Escalade (oko 270.000 €), Ferrari 488 Pista (preko 300.000 €), Mercedes V-klasu (oko 100.000 €) i Volkswagen Multivan (oko 75.000 €)

Kylian Mbappé (26) fantastično je krenuo u novu sezonu i već zabio 14 golova u prvih 10 utakmica u sezoni. Prije nekoliko dana su realovci dobili i nove BMW sponzorske automobile, ali francuski napadač ne smije ga voziti. Evo u čemu je caka. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Naime, Mbappé nema položen vozački ispit. 

- To je jedna od posljedica uspjeha u ranoj dobi. Propustio sam jednostavne stvari kao što je dobivanje vozačke dozvole - govorio je realovac još 2023.

Francuska superzvijezda odabrala je model i7 vrijedan 185.000 eura i dodao ga u kolekciju fantastičnih automobila. Ranije je Kylian prikupio impresivan vozni park koji uključuje  Ferrari SF90 Stradale (vrijedan oko 465.000 €), Cadillac Escalade (oko 270.000 €), Ferrari 488 Pista (preko 300.000 €), Mercedes V-klasu (oko 100.000 €) i Volkswagen Multivan (oko 75.000 €), ali trenutačno te automobile jednostavno ne vozi. 

Iako ne vozi, Mbappé navodno ponekad sjedne u staru Peugeot 206-icu i vozi po parkiralištu, samo da se osjeća kao "običan" čovjek.

