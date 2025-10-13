Lamine Yamal pozirao s dresom NK Kustošije! 'Ne, ovo nije AI...'

Na nogometnom terenu nema mu premca. S 18 godina tako nisu dominirali niti Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Trikove i čaroliju koju on izvodi u toj dobi, nije do sada viđeno i impresioniralo je cijeli nogometni svijet.

Pokretanje videa... 00:52 Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Lamine Yamal diže publiku na noge velemajstorskim potezima, ali itekako diže i prašinu onime što radi u slobodno vrijeme. Njegov način života mnogi su usporedili s Ronaldinhovim zbog kontroverznih zabava, izlazaka s influencericama, manekenkama, pjevačicama. A on, baš kao što je i bio slučaj s legendarnim Brazilcem, ne brine previše o tome što pišu o njemu.

Foto: Albert Gea

Ovaj klinac već sada ima status globalne zvijezde i jedan je od najpopularnijih nogometaša današnjice. Gdje god dođe, zaokupi svu pozornost, a tako je bilo i proteklog vikenda kada je posjetio Hrvatsku. Domaćini mediji, regija i cijeli svijet pisali su o Španjolcu koji je Jadran posjetio u društvu svoje djevojke, argentinske reperice Nicki Nicole (25). Već su bili zajedno, pa su prekinuli, njega su povezivali s drugim djevojkama, ali romantično putovanje u Hrvatsku otkrilo je da ljubav među njima i dalje tinja.

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Krstarili su dalmatinskim otocima, a u nedjelju su ih fotoreporteri uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare. A ubrzo je na društvenim mrežama osvanula fotografija za koju ste mislili da je ne može napraviti niti umjetna inteligencija. Ali ona se stvarno dogodila.

Foto: Instagram

NK Kustošija, hrvatski trećeligaš, objavio je fotografiju na kojoj je jedan od najboljih svjetskih nogometaša pozirao s njihovim dresom. Naravno, poveznica je spomenuti Bara.

- Naš klub dobio je podršku i od jednog od najboljih igrača današnjice - Lamine Yamala! - ponosno je istaknula Kustošija na Instagramu, a na TikToku dodala:

- Ne, nije umjetna inteligencija.

Kustošija je u proteklih nekoliko tjedana napravila nevjerojatne transfere za jednog trećeligaša. U klub su došli bivši igrači Napolija, Athletic Bilbaa, Napolija, ali na dolazak igrača Barcelone još će malo morati pričekati...