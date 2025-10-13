Jedan od najboljih nogometaša na svijetu posjetio je Hrvatsku, a usput i kreirao fotografiju koja će sigurno značiti za promociju hrvatskog trećeligaša
Lamine Yamal pozirao s dresom NK Kustošije! 'Ne, ovo nije AI...'
Na nogometnom terenu nema mu premca. S 18 godina tako nisu dominirali niti Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Trikove i čaroliju koju on izvodi u toj dobi, nije do sada viđeno i impresioniralo je cijeli nogometni svijet.
Lamine Yamal diže publiku na noge velemajstorskim potezima, ali itekako diže i prašinu onime što radi u slobodno vrijeme. Njegov način života mnogi su usporedili s Ronaldinhovim zbog kontroverznih zabava, izlazaka s influencericama, manekenkama, pjevačicama. A on, baš kao što je i bio slučaj s legendarnim Brazilcem, ne brine previše o tome što pišu o njemu.
Ovaj klinac već sada ima status globalne zvijezde i jedan je od najpopularnijih nogometaša današnjice. Gdje god dođe, zaokupi svu pozornost, a tako je bilo i proteklog vikenda kada je posjetio Hrvatsku. Domaćini mediji, regija i cijeli svijet pisali su o Španjolcu koji je Jadran posjetio u društvu svoje djevojke, argentinske reperice Nicki Nicole (25). Već su bili zajedno, pa su prekinuli, njega su povezivali s drugim djevojkama, ali romantično putovanje u Hrvatsku otkrilo je da ljubav među njima i dalje tinja.
Krstarili su dalmatinskim otocima, a u nedjelju su ih fotoreporteri uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare. A ubrzo je na društvenim mrežama osvanula fotografija za koju ste mislili da je ne može napraviti niti umjetna inteligencija. Ali ona se stvarno dogodila.
NK Kustošija, hrvatski trećeligaš, objavio je fotografiju na kojoj je jedan od najboljih svjetskih nogometaša pozirao s njihovim dresom. Naravno, poveznica je spomenuti Bara.
- Naš klub dobio je podršku i od jednog od najboljih igrača današnjice - Lamine Yamala! - ponosno je istaknula Kustošija na Instagramu, a na TikToku dodala:
- Ne, nije umjetna inteligencija.
Kustošija je u proteklih nekoliko tjedana napravila nevjerojatne transfere za jednog trećeligaša. U klub su došli bivši igrači Napolija, Athletic Bilbaa, Napolija, ali na dolazak igrača Barcelone još će malo morati pričekati...
